„Guugeldamine“ on tänapäeval väga levinud vahend vastuste leidmiseks erinevatele küsimustele. Millal sa viimati otsisid midagi näiteks ENE-st või muust entsüklopeediast? Paraku pole võimalik leida vastuseid kõigile küsimustele, mis sind huvitavad – kui sa just ei taha, et küberpolitsei sulle järgi tuleks ja sind vangi viiks. Mõned vastused võivad olla ka väga segased või lihtsalt frustreerivad. FHM korjas kokku 10 märksõna või fraasi, mida üks mees mitte mingil juhul ei tohiks Google’i otsingusse sisestada.

Ilmselt küll ei juhtu midagi, aga mis siis kui juhtub? Mis siis, kui see on nagu mitmekordsesse peeglisse vaatamine ning internet voldib end iseendasse ja tekib mingi müstiline Must Auk?

Elephantiasis / elefantiaas / elevantsustõbi

Wikipedia teatel on elevantsustõbi „haigus, mida iseloomustab naha ja selle all olevate kudede paksenemine, eriti jalgadel ja meeste suguelunditel“. Aga see kirjeldus pole piisav ettevalmistus, nägemaks Google’is fotosid, mis on silmipõletavad. Näiteks pilt mehest, kes istub toolis, mis on tehtud tema enda munanditest.

Tub Girl

Internetis on lõputult vastikustäratavaid pilte. Kui sa soovid, võid terve õhtupooliku surfata rotten.com’is, tehes pidevalt grimasse ja vahepeal endale sülle oksendades. Ilmselt kõige kuulsam selline jõlepilt on „tub girl“, mida netitrollid kasutavad foorumites visuaalse massirelvana. Kui sa pole seda näinud, siis palju õnne. Ära vaata ka.

(ÕL Mehele pole ka näinud ja ei vaata ka, aga Google pakkus järgnevat õõvatekitavat sõnalist kirjeldust: kuulus internetipilt paksust Aasia naisest, kes on vannis ja purskab vedelat oranži väljaheidet oma näole ning avatud suhu).

Bomb Instructions (pommivalmistamise juhend)

Ei taha siinkohal küll kõlada nagu mingi paranoiku, kes katab seinad hõbepaberiga, et hoida eemal valitsuste meelekontrolli kiired. Aga igaüks, kes otsib netist pommivalmistamise juhendit, paneb kindlasti kuskil vastavates asutustes punased häiretuled põlema. Ka tasuks vältida otsingut „kuidas murda sisse peaministri majja ja talle une pealt pähe s****da“.

50 Things To Do Before You're 30 (50 asja, mida teha enne 30. eluaastat)

Kui sa juhuslikult juba ei ole: teinud Zimbabwes benjihüpet, maadelnud Austraalias krokodilliga, teeninud miljoni, esindanud jalgpallis rahvuskoondist, tõusnud Everestile, ehitanud maja jne jne.

Ükskõik millise eseme nimi, mille oled äsja ostnud

Kui sa pole varem märganud, siis internet on ülim vabaturg, kust saab ükskõik mida osta umbes veerandiga tänavahinnast – eeldusel, et sa oled nõus sisestama oma krediitkaardiandmeid täiesti turvavabale saidile, mis kubiseb trükivigadest. Nii ei maksa end frustreerida teadmisega, et sa oleksid selle 200-eurose pintsaku saanud osta ka 50 eest.

The Death Clock (surmakell)

Sisestad oma sünniaja, pikkuse, kaalu, suitsetamisharjumuse ja saad teada täpse päeva, mil sa interneti arvates lusika nurka viskad. Rikub ju natuke tuju küll, kas pole?

Miks mu munand valutab?

Oot, mis see mu vasaku muna peal on? Enne seda justkui polnud. Ja kui mõtlema hakata, siis vist on natuke valus kusta. Vaatame kähku netist järgi, et ega see midagi tõsisemat ei või olla. Oot-oot! „Sümptomite hulka kuuluvad tundlik nahk, väsimus, tujumuutused.“ Appi, mul on kõik need!

Su enda nimi