Isegi kui te „mitte kunagi ei tülitse“ – ühel hetkel teete seda nagunii. Kõigil paaridel on eriarvamusi, kõik teevad teineteisele tahtmatult haiget ja kõik lähevad ühel hetkel teise poole peale närvi. Teil võivad olla erinevad tülitsemise ja leppimise stiilid. Näiteks võid sina tahta eemalduda, kuni te mõlemad olete maha rahunenud – ja tema võib soovida just tüli ühe hooga läbi teha. Enne kihlasõrmuse mängutoomist võiks teil olla leitud selline konflikti lahendamise viis, mis teie mõlema puhul töötab.

Kas abiellumiseks on veel liiga vara? Tuleb välja, et ühes edukas suhtes on selliste tähtaegade puhul vähem pistmist sellega, kui kaua on möödas sellest pöidlaga paremale lükkamise liigutusest. Ja rohkem on suhte verstapostid seotud sellega, mida ja kui palju te, tuvikesed, koos läbi olete elanud, kirjutas Women’s Health . Abielu- ja suhteterapeudi Rebecca Rendixi teatel on suhtes seitse sellist momenti, mis paaril enne abieluranda sõudmist läbi tuleks elada. Ükskõik, kas kihlumisele on eelnenud vaid lühike tõsisemaks muutunud suveromansike või olete juba keskkoolist saati koos.

Üks eduka suhte osi on see, kui mõlemad pooled teavad, et neil on partneri näol rasketel hetkedel toetav seljatagune olemas. Püüa meenutada üht või kaht elu väljakutset, mis teie kooselu jooksul on olnud. Kui sul oli näiteks perekondlik kriis või kurnav tööalane projekt ja partner hoidis sel ajal pigem eemale, siis pole see hea märk. Veendu, et sa oled koos inimesega, kes saab aru, et lähedast on oluline rasketel hetkedel toetada. Ja et sa oled ise selline.

3. Kohtumised perekonnaga

Asi on enamas kui ühes õhtusöögis teisepoole vanematega. Sa pead saama selgeks, mismoodi tema perekondlik dünaamika töötab ja kuidas sina sellesse sobitud. Võib-olla sobiks sulle kohtuda tema vanematega näiteks suuremate pühade ajal, aga tema tahaks veeta kõik nädalalõpud lapsepõlvekodus ja sulle see ei sobi? Tehke kindlaks, milline on teie mõlema jaoks optimaalne päritoluperekondade ja sugulastega suhtlemine.

4. „Paneme leivad ühte kappi“

Tülid raha pärast on suhetele üheks suuremaks ohuks. Praegu ei pruugi sulle tunduda probleemina, et sina oled kokkuhoidlik ja tema pillaja (või vastupidi) – aga kui teil on ühine eelarve ehk leivad ühes kapis, siis võib see osutuda tõsiseks murekohaks. Enne kihlumist tehke ühiseid rahalisi otsuseid ja vaadake, kuidas teil ühine majandamine klapib.

5. Vestlus seksuaalelu teemal

Ükskõik kui kuum ja karm see praegu ka poleks, ajapikku muutub sekselu lahjemaks. Veenduge, et te suudate mõlemad seksist rääkida, õppige tundma teineteise kehasid ja mõelge ka sellele, kuidas maksimaalselt lõbu tunda siis, kui praegune kirglikkus tasasemaks ja igavamakski muutub.

6. Elage koos

Kui teil on ka plaanis kokku kolida alles siis, kui olete abielus, siis peaksite ikkagi veetma pikemalt aega teineteise pool. Peate end harjutama kasvõi sellega, mida teine pool peab puhtuseks ja mida segaduseks.

7. Käituge, nagu oleksite juba abielus