Võib-olla on sul osavate kätega mehe maine ja sulle tuuakse asju remontida isegi pulma- või peielauas – ehk siis, kui sul parajasti pole käepärast ühtki tööriista. Või on sul rahutud käed ja pidev sättimise soov ning sa otsid pidevalt näiteks münti kruvi kinnikeeramiseks. Või oled kogu aeg hädas kääride leidmisega pakendite avamiseks. Teie kõigi mured on murtud: multitööriistade tootja Leatherman on loonud käekella – mis on sul ju enamjaolt käel ehk kaasas –, mille abil saad kiiresti teha väga mitmeid erinevaid abivahendit vajavaid töid.

„See on ilmselt ainus käekell, mis töötab samas ka ühe pagana mutrivõtmena!“ on Maxim võlutud. ÕL Mehele on ka.

Käekelladel on tänapäeval väga mitmeid arenenud võimalusi – need võivad loendada astutud samme, kalkuleerida põletatud kaloreid ja sünkroniseeruda nutitelefoniga. Aga Leathermani arvates oli aeg lisada käekellale ka mõningaid märksa elementaarsemaid võimalusi.