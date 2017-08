Mis on klapid, kuidas toimib karburaator ja mismoodi üldse sisepõlemismootor töötab? Engineering Explained on 3D-printinud (peaaegu) töötava neljasilindrilise automootori mudeli ning valmistanud video, mis on ühest küljest hariv ja huvitav igale natukenegi bensiinipeale ning teisalt lihtsalt mõnus vaatamine.