Venemaa vähendab järgmisel aastal oma kaitseeelarvet, kuid see ei mõjuta Venemaa presidendi Vladimiri Putini sõnul relvajõudude ümberrelvastamise plaane.

"Ma tahan meelde tuletada, et järgmisel aastal on plaanis tuntav kokkuhoid riigieelarves ja seda muuhulgas ka kaitsekulude arvelt. Kuid see pole soetud armee ja laevastiku riikliku relvastuskava plaanidega ja riigi poolt tehtavad kaitsetellimused täidetakse," ütles Putin kohtumisel Venemaa riigiduuma Ühtse Venemaa fraktsiooni esimehe Vladimir Vassiljeviga.

Kuigi kohtumisel Vassiljeviga ei öelnud Putin, kui palju on kavas kaitsekulutusi vähenda, on ta Oliver Stone tehtud dokumentaalseriaalis öelnud, et lähima kolme aasta jooksul vähenevad kaitsekulutused 2,7-2,8 protsendini SKP-st.

Stockholmi rahvusvahelise rahuinstituudi andmetel oli Venemaa 2016. aastal oma kaitsekuludega maailmas kolmandal kohal USA ja Hiina järel. Venemaa kaitsekulutuste maht oli 69,2 miljardit dollarit, mis moodustas 5,3 protsenti SKP-st.