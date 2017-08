Siseruum

Sisemuses valitseb retrostiil, erinevaid riidest ja nahast elemente on kombineeritud odava plastmassiga. See lisab omapära ja säästab tootmiskuludelt, kuid ei tundu kestlikuna.

Kaalusäästu ja kokkuhoiu nimel näiteks puuduvad uste kohal sangad, kuid õnneks on säilinud riidenagid. Istmed on pehmed, väga mugavad ja ei väsita ka pikal reisil.

C3 on pisut alla 4 meetri pikk ning sisuliselt on tegu autoga kolmele. Tagaistmel napib ruumi, kuid selles autoklassis ei olegi eeldatud omaniku lösutamist tagapingil ega viie täiskasvanuga pikkade vahemaade läbimist. Ja kui seda vahel juhtubki, jääb kauaks meelde siduv küünarnukitunne.

Kindalaegas on leidlikult uputatud kaugele armatuurlauda. See mahutab üllatavalt palju, võimaldab parempoolse esiistme ettepoole nihutada ja tagaistujale rohkem ruumi anda. Nii võib paigutada paremale üksteise taha nii kaks täiskasvanut kui ka lasteistmed, sest seda võimaldavad Isofix-kinnitused. Juhi selja taha mahub aga napilt vaid arvutikott.

Tagaistmete 60/40 kokkuklappimine on tavapärane, 300 l pakiruumi on hea tulemus. Juhi käetugi on saadaval lisavarustuses. Pardakompuutri eesti keel on veidi etemal kui Google Translate tasemel. Üksikute fopaadega, aga muidu täiesti OK.

Armatuurlaua keskel paiknevas seitsmetollises infoekraanis on ka kliimaseadme reguleerimise funktsioon ning kõik muud seaded. See algul häirib, kuid tegelikult on toimiv lahendus tänu suurele ekraanile ja heale paigutusele. Õnneks on säilinud helitugevuse reguleerimise nupp ning heli kvaliteediga võib igati rahule jääda.