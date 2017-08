Hiljutine uuring leidis, et FPS-videomänge (first person shooter) mängivatel inimestel esineb hipokampuse kahanemist, kirjutab Lifehacker. Tegu on aju piirkonnaga, mis vastutab nii mälu juhtimise kui ka ruumilise navigeerimise eest. Kas „Call of Duty“ mängimine on tõesti kahjulik ning kui on, siis kas üks päevane doos „Super Mario 64“ aitaks seda tasakaalustada?

Uuringu käigus jälgiti nelja aasta jooksul gruppi inimesi ja tehti neile MRI-uuringuid ehk magnetresonantstomograafiat, selgitamaks välja, kuidas kindlate videomängude mängimine aju mõjutab. „Call of Duty“ ja „Grand Theft Auto V“ sarnaste märulimängude mängijatel täheldati hipokampuse hallolluse vähenemist.

Hallolluse vähenemine hipokampuses pole just hea, eriti kui oled juba vanem inimene. „Hipokampus peaks olema tugev ja hallollust täis ning võimeline uusi ühendusi moodustama,“ ütleb uuringuga seotud kliiniline psühholoog Greg Fonzo.