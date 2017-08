Bulgaaria on saamas üha populaarsemaks ka eestlaste hulgas, kes seal meeleldi pidutsemas käivad – on ju ilm soe ja alkohol odav. Bulgaarlastel on aga pidutsevatest ja räuskavatest turistidest küllalt saanud.

Nimelt andis Bulgaaria asepeaminister Valeri Simeonov teada, et nad on võtnud nõuks vähendada seda, et kuurortide avalikes kohtades näeb purjus inimesi ning vali muusika mürtsub varajaste hommikutundideni, kirjutab Daily Mail.

Praeguse seisuga on tühistatud ka populaarse kuurordi Sunny Beach muusikafestival Solar Summer 2017. Loomulikult ei ole muusikafestival rõõmus sellise otsuse üle ning selle esindajad on lubanud võtta jalge alla kohtutee.