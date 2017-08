Saudi Araabia rahvuslik lennufirma Saudi Arabia Airlines põhjustas inimestes pahameeletormi, kui nad tulid välja oma uue rõivapoliitikaga: nimelt ei tohtivat naisreisijad enam näidata paljaid käsi või jalgu.

Rõivakoodeksis on kirjas, et naised ei tohiks olla riietatud nii, et teised reisijad tunneksid ebamugavust, kirjutab Daily Mail. Samuti ei tohiks riided olla liiga kitsad ega õhukesed.

Ka meestele pandi piirangud peale sellega, et lennukis ei tohi kanda lühikesi pükse.

Praeguseks on reeglid kodulehelt eemaldatud.