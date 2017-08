On vähe asju, mida mehed kardavad rohkem kui kiilaksjäämist. Kui juuksed hakkavad hõrenema, siis on üks võimalustest pea paljaks ajada. Aga FHM suhtles kiilanemise teemal ka New Yorgis tegutseva plastilise kirurgi Norman Rowe’ga, kes on spetsialiseerunud juustekaotuse ravile.

Kas teie arvates on see Suur Tundmatu või miski muu, mis takistab mehi sukeldumast ja neid lihtsalt maha raseerimast?

Ma arvan, et see on suur tundmatu ja ühtlasi fakt, et ühiskond seostab noorusega mehe tervet juuste peatäit.

Kas on olemas mingeid koduseid lahendusi, mida mees saaks kasutada juustekaotuse leevendamiseks?

Oluline on nende asjade vältimine, mis tekitavad juuste püsivat õrna kiskumist ja viivad alopeetsia ehk juuksekaoni. Siia kuuluvad kitsad hobusesabad, palmikpatsid ja mütsid.

Kui juuste siirdamine kõrvale jätta, siis milliseid nippe mehed saaksid kasutada, et juuste taastumisele kaasa aidata?

PRP-süstid (platelet rich plasma) peanahka on parim mittekirurgiline juuste taastamise vahend. Patsiendilt võetakse väike kogus verd, seejärel seda tsentrifuugitakse, et saada plasmat. Siis süstitakse PRP peanahka ja see võib vastavas piirkonnas suurendada juuksekasvu 35% võrra. Vaja on umbes nelja ravikorda ühekuuliste vahedega ja samuti hiljem säilitusravi.

Milline on kõige suurem valearusaam juustekaotuse kohta, mille kohta mehed peaksid teadma, et see ei ole tõsi?

Et see on paratamatu ja seda ei saa peatada. Kõike saab tagasi pöörata, kui varakult sekkuda ja sobiv hooldusplaan koostada.

Millist nõu annaksite meestele, kes lähevad kiilaks ja püüavad hoida neid viimaseid üksikuid salke?