Automatka õnnestumine sõltub suuresti eeltööst ehk sellest, kuidas on reis läbi mõeldud ning ette valmistatud. “Eriti tähtis on just lastega reisides, et sõidukis oleks mõnusalt ruumi nii reisijatele kui ka pagasile,“ ütleb Moller Auto Tallinn OÜ tarbesõidukite müügijuht Margus Viileberg.

Muidugi on reisil ülioluline see, et sõiduriist alt ei veaks. Sellepärast soovitab Viileberg lasta auto enne pikemat sõitu spetsialistidel üle vaadata. „Oleks ju väga kurb ennast reisil olles tee äärest avastada põhjusel, et auto ei olnud tehniliselt korras,“ ütleb Viileberg. Sellisel ülevaatusel kontrollitakse veermiku ja pidurite olukorda, õlitasemeid, rehvide seisukorda jne.

Kindlaks tasuks teha ka tagavararatta seisukord, samuti veenduda, et kõik rattavahetuseks vajalik on autos olemas. Võib-olla tuleb täiendada ka autoapteeki.