Sigarirullimine on üks LatinoPartyMakerite populaarseimatest ning eksklusiivsematest tegevustest, mida pakutakse erapidudel ning firmaüritustel. Võid üsna kindel olla, et väga vähesed Sinu sõpradest on seda kunagi teinud.

Sigarirullimise õpituba annab Sulle teadmisi sigarikultuuri ajaloost ning Sa saad rullida oma isikliku Kuuba sigari. Tubakalehed on pärit otse Kuubalt!

Sigarirullimine on näiteks suurepärane tegevus poissmeesteõhtu sisustamiseks! Tegemist on eksklusiivse ning intelligentse meelelahutusega. Ladina-Ameerika ja Ameerika Ühendriikide pulmakombestikus on sigar väga olulise tähtsusega. Sõbrad kingivad peigmehele sigareid, mis sümboliseerivad tema meheks saamist. Kõige tähtsam sigar, mille peigmees saab, on pruudi isa poolt ning traditsiooni kohaselt nad peavad seda ka koos suitsetama.

Vaata täpsemalt SIIT!