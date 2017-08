Kui Malta saarestikku kuuluva Gozo kuulus Asuurakna-nimeline merevõlv märtsitormides kokku varises, olid kohalikud ahastuses. Kuid Vahemere sukeldujad nimetavad seda supersündmuseks – nüüd tõmbab arvukates filmides ja telesarjades, näiteks „Troonide mängus” figureerinud Asuuraken turiste ligi juba vee all, vahendab The Telegraph. „Sukeldujate jaoks on see üks paremaid asju, mis on Gozoga juhtunud,” ütles juunis sinna sukeldunud Brendan O’Brien ajalehele.