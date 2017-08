2016. aasta Brexit avaldas naelsterlingi kursile kohemaid mõju – niivõrd palju, et varem elatusindeksi tipus trooninud London langes üheainsa aastaga 18 positsiooni. Turistid parvlevad Ühendkuningriigi pealinnas, et lukskaupadest osa saada. Kuid teisalt on importkaupade hind tõusnud ning näiteks puu- ja köögiviljale ennustatakse Brexiti tagajärjel umbes 8% suurust hinnatõusu. Eluaset taseb otsida Lõuna- ja Ida-Londonist. Näiteks Lõuna-Londonis Croydonis, mida viimasel ajal üha moodsamaks vuntsitakse, võib üürikodu leida vaid 500 naelaga kuus.

Peking

Paljud Hiina linnad langesid tänavuses edetabelis üle kümne koha – Peking koguni 16 kohta. Lõuna- ja Lääne-Pekingis on eluasemed odavamad, märgib BBC News. Taksodega sõitmise asemel tasub suunduda metroole. Eriti tipptundidel võib Pekingi metroo mõnevõrra heidutav tunduda, kuid veidi taustauuringuid, ja turist saab seal liiklemisega kenasti hakkama. Säästlik reisija sööb nagu kohalik. Abiks maksab võtta veebikülg dianping.com, mis näitab pekinglaste lemmikkohti. Lääne toit on Pekingis kallim, kuid mõnusad nuudli- ja pelmeenikohad võivad olla kohe ümber nurga.

Lagos: Paljud kohalikud elavad kesistes oludes ja kuritegevuse oht on suur. Vida Press

Lagos

Ka Nigeeria suurim linn Lagos langes naftahinna languse tõttu edetabelis 16 kohta. Paraku on inflatsioon kaupade hindu kohalike jaoks kergitanud ning see võib turistide jaoks suurendada varguste ja muu kuritegevuse ohtu. See-eest osatakse Lagoses muretult pidutseda.

MEXICO CITY: Boonuseks taskukohastele hindadele on rõõmsameelne rahvas. Vida Press

Mexico City

Mexico City, mis tänavuses edetabelis platseerus 132 linna seas 82ks, on BBC Newsi teatel alati üsnagi taskukohane olnud. Inflatsiooni tõttu on sealsed hinnad küll veidi tõusnud, kaasa arvatud bussipiletide hind. Seetõttu on kavalam metroo peale jalgsi minna. Hilisöiste sõitude jaoks soovitavad kohalikud britid Uberit, mis on taksodest odavam ning ühistranspordist märksa ohutum. Sisseoste on mõistlik teha mitte supermarketites, vaid kohalikel turgudel. Soodsat elamist, hõrku tänavatoitu ja kaunist miljööd leiab Mexico Cityst 15 km kaugusel asuvas Coyoacánis.

TANGOPEALINN: Buenos Airese tänavad on tulvil tantsu. VIDA PRESS

Buenos Aires