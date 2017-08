Aastatel 2012–2016 on vägivaldsete intsidentide hulk Briti lendudel või Ühendkuningriigi lennujaamades kasvanud koguni 600%, teatas BBC saade „Panorama”.

Viimase 12 kuuga on napsitanuid lennujaamades kinni võetud varasemast poole rohkem. Kõige rohkem on pahandust Hispaania kuurortidest kodumaale naasnud brittidega. Odavlennufirma Ryanair nõuab nüüd, et reisijatele ei tohiks lennujaamas müüa üle kahe dringi. Ryanairi meelest tekib häda just nende reisijatega, kes end maa peal purju joovad, mitte nendega, kes reisi ajal alkoholi pruugivad, vahendab The Telegraph. Kuid BBC väitel juuakse end pahatihti täis lennujaamast soetatud maksuvabast alkoholist, mida lennukis tegelikult avada ei tohiks.