Teatava vanuseni – näiteks 30+ – jõudnud mees võib juba olla abielus või pikemas vabaabielus, ent ühel hetkel tunda, et tahaks justkui midagi muud ... Või pigem kedagi muud. Sellises vanusegrupis on aga ka naistel ehk potentsiaalsetel salasuhtepartneritel juba sageli oma „pagas“ kaasas ehk kodu seadusliku mehega sisustatud. Nii tuleb paarikestel tublisti kombineerida, leidmaks võimalusi kohtumisteks ja ühiseks elunautimiseks. Võtame eeskätt pealinna näitel vaatluse alla nii riskantsed kui vähem riskantsed kohad, kus mehel ja naisel võimalik harrastada salasuhet, täpsemalt küll selle füüsilist ja kirglikku poolt.

Miinus: tänapäeval on paljudes töökohtades kaamerad ja kunagi ei või teada, millal mõni kolleeg on otsustanud ületunde teha. Ka võib tööl hullamine olla raskendatud, kui töökoht pole klassikaline kontor või avar nurgatagustega ladu, vaid näiteks Viru tänava lillekiosk.

Riskantne: sõbra korter

Sõbrad, oh sõbrad, mida me ilma teieta küll teeksime. Küsid parima sõbra käest, et ehk saaks õhtul kasutada tema korterit. Äkki lubabki, eriti, kui talle pärast kuuspaki välja käristad.

Pluss: saad teada sõpruse tugevuse.

Miinus: kui su sõber pole just tumm või raudpolt, siis võib jutt ikkagi liikvele minna ja sinu seadusliku kaasani jõuda. Sõber võib saladuse hoidmise unustada näiteks napsuse peaga. Ning kuna naised on meestest sageli jutukamad, ei tasu mõeldagi variandile paluda kasutamiseks mõne temakese sõbranna korterit.

Veidi vähem riskantne: hotell või hostel

Hotellidest meil puudust pole, eriti pealinnas. Hotellitoa võtmine on sageli muidugi üle mõistuse kallis. Aga ehk on mõnes liberaalsemas võimalik tuba saada ka näiteks kaheks tunniks – kaua sa ikka mürgeldad?

Hotellist odavam variant on hostel, kus ööks võid toa saada ka 30 euroga. Nii ühes kui teises maksa kindlasti sularahaga, sest seaduslik kaasa võib su pangaväljavõtet sattuda nägema ka aastate pärast.

Pluss: koristama ei pea midagi, selleks on töötajad. Kasutatud kummid ja salvrätikud oleks mõistagi viisakas prügikasti visata.

Miinused: kallis, pärast hullamise lõpetamist pead hotellist väljaminekut ajatama, et kogemata mitte mõnele tuttavale otsa koperdada. Kus tegijaid, seal nägijaid.

Mõõdukalt riskantne: auto

Kui kuhugi minna pole, siis harrastavad paarikesed ka seda, et sõidavad üheskoos kuhugi vähemasustatud kohta ja ajavad siis seal auto aknaklaasid uduseks. Ikka ja alati on abiks, kui auto on suuremat sorti: Mini Cooper pole suurem asi seksodroom.

Plussid: käepärane ja odav.

Miinused: talvel on külm, keegi võib keset kõige uljamaid tegusid aknale koputada.

Veidi vähem riskantne: Airbnb korter või tuba

AirBnb on uus fenomen, aga see välistab täielikult spontaansuse, sest esmalt oled sa pidanud alla laadima äpi ja siis veel enda pangakaardiga siduma. Samas aga saad nii teha geograafilist varieerimist ehk näiteks bronnida toakese kuskil äärelinnas, kuhu su oma naine või sõbrad väga ei satu.

Pluss: korralik korter, äkki ka mullivann.

Miinus: ei mingit spontaansust.

Mõõdukalt riskantne: saun

Eestlased saavad ikka saunas kokku. Tallinnaski on mitmeid tunnisaunu, kuhu sõbrannaga „leilitama“ minna. Samas peab tähele panema, et kui mõnekümne euro eest saunakoht broneerida, siis on nende sisustus erinev. Kalma saunas saad nahkdiivani ja basseini. Aga näiteks Raua saunas võid odavamat varianti kasutades saada küll kuuma sauna, aga ka paar ebamugavat tooli, kus lähedust nautida on raske.

Pluss: saun, leil, puhtus.

Miinus: kuum õhk ajab pulsi üles ja su sooritusvõime kannatab. Lisaks pead pärast kodus selgitama, miks sa sauna järgi lõhnad ja juuksed niisked on. Kui trenniasjad kaasas, siis saad vabandada, aga kui ei ole, siis on märksa keerulisem.

Riskantne pole, aga üsna nilbe küll: pornokino

Pealinnas leidub ka kohti, kus seksuaalsus ongi ette nähtud ja soositud. Näiteks pornokinod. Mõne sekspoe juures on olemas kinod, kus saaks üsna varjatult asju ajada, aga seal peab tähele panema järgnevat: seintes on augud, kust suvalised inimesed võivad teie seiklusi pealt vaadata. Mõned pealtvaatajad võivad sealt august väga intensiivselt tähelepanu nõuda ja see rikub kogu romantika. Lisaks on sekskino kabiinid kitsad ja suuremate ruumide diivanid täis kahtlustäratavaid plekke.

Pluss: seks on loomulik.

Miinus: hõige augu tagant: „Pane hagu juurde!“

Riskantne ja trikiga: seksklubi

Alati võib muidugi minna ka seksklubisse, aga need on ka natuke trikiga üritused. Enamasti Tatari tänaval asuvates seksklubides on mehed ülekaalukas ja see võib emba-kumba šokeerida. Kui sa pole valmis, et keegi su neiukest katsub, siis ära sinna mina. Kui sa kardad, et see naist šokeerib, siis küsi alati enne üle. Lisaks on need klubid ka lahti ainult reedel või laupäeval. Lisaks võid seal kohtuda tuttavatega ja ürita siis pärast vabandada, et „ma olin seal niisama“.

Pluss: seks on loomulik.

Miinus: sind võidakse kutsuda partnerit jagama.

Riskantne: reis

Kui isu hirmus suur, siis võib salapaarike minna ühisele reisile. Või „reisile“. Siis pead sa aga kodus selgitama ja põhjendama, mida su komandeering endast kujutab, kuhu ja kui kauaks lähed. Ka tuleb mingilgi kujul alibit kindlustada – kui naine su ülemusega kokku satub ja komandeering teemaks tuleb, siis võib boss olla üsnagi üllatunud.

Lisaks on teada tõde, et mida rohkem on võrrandis muutujaid, seda keerukam see on. Kui alibit hankima ja lähedasi rahustama peab kaks inimest, võib võrrand üle pea kasvada.

Pluss: kuskil Itaalias või Rootsis ei huvita kedagi, kas sa oled koos oma naise või sõbrannaga, ka on väiksem oht tuttavate otsa koperdada.

Miinus: vaja on omajagu raha, alibi peab olema kindel.

Täitsa ohutu: ära panegi vasakule

Kõige ohutum on rääkida enda seadusliku kaasaga soovist seksuaalellu värskust tuua, arutada võimalusi uute rõõmude leidmiseks ja kasvõi mänguasjade kasutamiseks. Ning unustada afäärid ja kõrvalsuhted. Aga milline Eesti mees seda teeks, see tähendab räägiks, tuimad tummahambad, nagu me oleme?