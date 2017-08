Teeme ühe asja selgeks, kirjutab Men’s Health. Ei ole hea mõte saata daamile soovimatuid pilte oma peenisest. Sel on mitmeid põhjuseid, eeskätt see, et sihuke pilt ei tööta. Ning kui sa saadad naisele pildi oma riistast, ilma et ta oleks seda palunud, siis ta kas: a) saab maruvihaseks või b) ta saadab pildi 7-8 sõbrannale edasi ja kõik nad hakkavad su peenise üle irvitama.

Ja kui sul esineb vahepeal tungi juua ära hunnik alkoholi, tõmmata oma riist välja ja hakata seda pildistama ning pilte naistele saatma, siis üks põhjus enese tagasihoidmiseks veel. Rootsi arendaja on loonud mobiilirakenduse nimega Dick Pic Locator. Riistapildilokaator kasutab GPS-tehnoloogiat ning teeb kindlaks, kus pildi saatja asub. Nii ei pruugi sinu anonüümne kube olla nii anonüümne, kui sa arvasid.

Rootsi veebisaidi Local teatel lõi äpi Per Axbom ja teda inspireeris selleks Instagrami konto Assholes Online. Seal tuuakse välja mehi, kes saadavad ahistavaid sõnumeid või soovimatuid riistapilte.

Äppi on seni kasutatud enam kui 6000 korda. Kui naine on saanud riistapildi saatja asukoha ja tema isiku tuvastanud, siis on tema enda teha, mis ta infoga peale hakkab. Axbom soovitab saata pildi selle autori häbistamiseks edasi tolle perekonnale.

Selliste nõmedate piltide tegemine ja saatmine on levinum, kui võiks arvata. Match.com küsitles 5500 vallalist meest ja naist ja sai teada, et üle poole naistest on saanud soovimatuid peenisepilte ja sama palju mehi tunnistab, et on neid saatnud. Ehk: hirmutavalt palju mehi käib ringi väärarusaamaga, et naised tahavad hirmsasti näha nende ussikest.