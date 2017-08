Me teame juba ammu, et ütlus „kus suitsu, seal tuld“ ei kehti sigarettide ja tulemasinate puhul. Samamoodi võib elus tulla ette hetki, kus sul on lõikamist vajavat nööri, aga läheduses pole ühtki nuga ega kääripaari.

Allolevas videos näidatakse, kuidas nööri saab hädaolukorras lõigata ka paljaste kätega. Üks nööriots toetatakse jala alla, lõigatav koht keeratakse silmusena ümber käe ning siis hõõrutakse nööri vastu iseennast, kuni see katkeb.

Päris kasulik nipp näiteks siis, kui pead metsavennana metsas mingi ellujäämisrajatise ehitama ja sul on nööri, aga ei midagi teravat.

Väidetavalt saab sama nipi abil lõigata ka köit ... aga no seda tahaks küll näha.