Sooline palgalõhe on ka 2017. aastal erinevates maailma paikades täiesti eksisteeriv nähtus. Sel põhjusel on üks Austraalias Melbourne’is asuv kohvik pannud meessoost klientidele peale „soolise palgalõhe maksu“ ja püüab nii näidata ebavõrdse palga probleemi veidi teistsuguses valguses. Aplusi teatel kirjutab Broasdheet, et kohviku Handsome Her’s peaeesmärk on aidata abivajavaid naisi. Sel põhjusel toimub kord kuus soolise palgalõhe maksu nädal ja meesklientidelt küsitakse kohvi ning saiakeste eest 18% kallimat hinda – täpselt nii suur on Austraalias sooline palgalõhe. Vastaval nädalal on tahvli peale kirjutatud ka teised „reeglid“ – muuhulgas öeldakse, et naistel on istekoha saamisel eelisõigus ja „lugupidamine töötab mõlematpidi“.

„Tahan, et inimesed selle peale mõtleksid, sest meil on see (palgaerinevus) olnud kümnendeid ja kümnendeid ja me toome selle inimeste jaoks esile,“ kommenteeris kohviku omanik Alex O'Brien. „Mulle meeldib, et see paneb mehed hetkeks peatuma ning pisut oma kahtlema oma privileegides.“

Palgalõhe maks annetatakse naiste heategevusorganisatsioonidele.