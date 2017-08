Parandamatud skeptikud väidavad, et tänapäeva noorus on hukas – lapsed ei armasta enam õues värskes õhus mängimist ning eelistavad selle asemel hoopis ninapidi nutiseadmetes klõbistada. On asi siis tõesti nii hull?

Kaup24.ee ekspertid leiavad, et pole asjad üldse nii hullud. Lapsed armastavad endiselt väljas mängimist ning muretsemiseks ei ole mingit põhjust. Seda näitab ka tõsiasi, et liivakastid on ühed kõige populaarsemad ja enim ostetud lasteasjad.

Laste mängimisharjumused ei muutu. Nii minevikus kui olevikus on liivakastid laste kindlad lemmikud. Siiski võib lapsi liivakastis ohustada mikroobid, pinnud ja teravad servad – nii võib liivakastist saada tõeline lahinguväli. Mida teha, et lapsed tunneksid end liivakastis õnnelikult ning turvaliselt? Kaup24.ee eksperdid soovitavad tähelepanu pöörata järgmistele aspektidele.

Kõige olulisem on valida lapsele liivakast vastavalt põnni vanusele. Alla 3-aastastele lastele tuleks soetada kõige pisem liivakast, mida on saadaval erineva värvi ja kujuga. Kindlasti ei tohiks väikese lapse liivakast olla liialt sügav ning selle äär väga kõrge, et laps sellest ise välja ei suudaks ronida. Vanematele lastele sobivad erinevad puidust ja plastikust liivakastid.

Teine oluline aspekt on turvalisus. Nii liivakasti ääred kui selle ümbrus ei tohiks lapse tervist ohtu seada. Liivakast peaks olema ohutust lapsesõbralikust materjalist nagu puit, spetsiaalne plastik vms. Ka liivakasti ümbritsev ala peaks olema kaetud vooderdatud kattega, mis kaitseks last õnnetuste eest.

Lisaks liivakasti keskkonnale ja ümbrusele tuleb silmas pidada ka liivakasti puhtust ja hügieeni. Selleks, et tagada lapsele steriilne ja puhas liivakast on tarvis spetsiaalset liiva ning seda ka pidevalt vahetada. Kuid ka liiva vahetamine ei takista mustuse levikut, mistõttu peaks liivakast olema kaetud spetsiaalse kattega.

Oluline on lisaks veel üks tähtis nüanss – järelevalveta laps võib endale viga teha ka täiesti tühjas ruumis. See tähendab, et lapsevanema kohustus on oma lapsel valvsalt silm peal hoida. Pühenda lapsele aega, sest nii tagad talle lõbusad ja rõõmu täis päevad!