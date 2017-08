Suvisel ajal püütakse enamasti oma vaba aega värskes õhus veeta, olgu selleks siis lõbusad pidustused või aktiivne liikumine. Kindlasti on suvel omal kohal koduaias mõnusalt aja veetmine nii sõpradega kui üksi hea raamatuga. Seetõttu on ka Eestis üha populaarsemaks muutunud võrkkiiged, mida võib kohata järjest rohkemates aedades. Kuidas valida endale see kõige mõnusam ja mugavam võrkkiik?

Mõtle otsus hoolega läbi

Kui Sa armastad aktiivselt sõpradega aega veeta ning grillpidusid korraldada, siis võiksid mõelda, kuidas oma aias olevat lehtlat täiustada. Väga mõnus on suvist õhtut nautida võrkkiiges pikutades, kiiktoolis õõtsudes või mõnusal diivanil puhates. Milline neist endale valida, oleneb sellest, kui suurel määral Sa ühte või teist istet kasutama plaanid hakata.

Kindlasti ei tasuks oma valikutega kiirustada. Tihti soetatakse endale esemeid, mida hiljem keegi ei kasuta ning mis ajapikku oma kindla koha pööningul leiavad. Selle ennetamiseks tulekski enda jaoks piisavalt selgeks mõelda, kui väga üht või teist mööblieset kasutama võidaks hakata.

Eesmärgid

Võrkkiige võiks sättida kiiktooli ja teiste mõnusate istumisaluste lähedusse. Nii on komplekt terviklik. Kõikide nende mööbliesemete koos soetamine võib võtta üsna palju aega – valida ühest ja teisest kauplusest just endale meelepärane ese ning hästi läbi mõelda, kui palju oled nõus üldse kogu komplekti peale raha kulutama. Taaskord on võlusõnaks kaalutletus.

Täiskasvanud ja lapsed

Üks olulisemaid kriteeriume mööbli valimisel on kindlasti kasutajate vanus. Näiteks ei tasuks endale soetada laste võrkkiik ning eeldada, et see kannatab ka täiskasvanute kehakaalu. See ei ole kindlasti koht, kus raha säästa. Võrkkiik võiks olla piisavalt suur, et sellel pikutades oleks mõnus end ka liigutada. Lisaks on oluline silmas pidada võrkkiige materjali – kas soovid võimalikult vastupidavat või hoopis lapsesõbralikku kiike. Puuvillasest riidest kiik on näiteks ihusõbralikum ning ohutum pere pisematele, ent mitte nii vastupidav päikesele ja vihmale.

Puude vahele või alusele?

Harilikult kujutleme võrkkiike kahe puu vahel rippumas. Kuid mida teha siis, kui aias ei kasva lähestikku kahte puud, mille vahele kiik riputada? Kindlasti ei jää sellepärast asi katki. Meil on väga mugav lahendus – võrkkiikede alused. Võrkkiigealused on valmistatud puidust või terasest. Terasest valmistatud alust on võimalik reguleerida – sel moel on võimalik aeda riputada nii suuremaid kui väiksema mõõduga kiikesid. Võrkkiigealus pakub võimalust lõõgastuda ise valitud aianurgas.

Võrkkiik kui aia pärl

Võrkkiikesid on väga laias valikus. Nii on võimalik endale valida nii looduslähedased ja naturaalse välimusega, kui ka erksates toonides pilkupüüdvad kiiged. Võrkkiik annab aia välimusele väga palju juurde. Võrkkiik loob justkui erilise aura, pakkudes kasutajale seejuures äärmist lõõgastust. Hea raamat, taimetee ja mõnus võrkkiik on lausa imeline suvine kooslus!

Disain

Kuna võrkkiikede valik on tohutult lai, siis võib otsuse langetamine kujuneda üsna keerukaks. Suurepärase valiku hea hinnaga võrkkiikesid leiad näiteks Kaup24.ee e-poest, kus ostlemine kiire ja mugav. Võid valida just endale meelepärase mustri ja tooniga mudeli, mis Sinu aeda kaunistama sobib.

Võrkkiik on tõeliselt lihtne ja mugav lahendus õdusaks ajaveetmiseks. See ei võta aias palju ruumi ning soovi korral on võimalik see endaga ka loodusesse rännates mugavalt kaasa võtta. Kui armastad häid raamatuid ning õues lugemist, siis on võrkkiik suisa kohustuslik osa mõnusast suvest!