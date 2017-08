India on võrdlemisi ohtlik koht üksinda reisivate naiste jaoks, sest seksuaalkuritegude arv on suur. Turvalisust püütakse pidevalt parandada ning nüüd on astutud uus samm just turistide kaitseks.

Ainult naiste rongivagunid on Indias kasutusel olnud 1992. aastast, vaid naistele mõeldud rongid sõidavad mitmete India suurlinnade vahet 2009. aastast. Nüüd pööratakse aga tähelepanu taksodele ja rikšadele. Nimelt koolitatakse välja terve hulk naistaksojuhte, et sõit taksos oleks ohutum.

Probleemiks võib olla aga India tohuvabohus leida naistaksojuhte. Selle tarbeks luuakse spetsiaalne app, mille kaudu saad tellida naistaksojuhi endale järgi.