Võib öelda, et aastatel 2006–2008 vabatahtlikult valikule tulnud hüppasid pea ees tundmatusse. Informatsiooni luurepataljoni alluvuses oleva üksuse tegemiste kohta oli ülimalt vähe, nii et uutele tulijatele, kellest paljud kohe pärast valikkatseid välismaale õppima saadeti, jõudis karm reaalsus kohale alles hiljem, kodumaale tagasi jõudes. Senini oli suurem osa üksuse võitlejaid veetnud teenistuse Afganistani välisoperatsioonil inimluure (HUMINT) meeskonna liikmetena või siis mitmesugustel erioperatsioonidega seotud väliskursustel. Kodus oldi aga väljaõppel, kui väikesearvuline isikkoosseis seda vähegi võimaldas. Siis oli põhirõhk peamiselt operatsioonialale sisenemise harjutustel, nagu näiteks langevarjuhüpped ja sukeldumine.

Samuti oli au sees koostöö politsei eriüksusega K-komando. Eelmainitud infiltratsioonimeetodid, mille treenimisega tegeleti, olid samas vaid põnev ja huvitav osa ülesande täitmisele jõudmiseks, ei enamat. Tuli hakata tegelema identiteedi otsimise ning juurdunud harjumuste korrigeerimisega. Mehitatud ja toimivat üksust 2008. aastal tegelikult veel ei olnud. Oli vaid punt mitmesugustel erivägedega seotud taktikalistel koolitustel käinud entusiaste. Nii võib öelda, et pärast kaitseväe juhataja 2008. aastal antud korraldust luua erioperatsioonide võime algas üksuse ülesehitamine nullist. Koostada tuli NATO erioperatsioonide baasdokumentidega kooskõlas erioperatsioonide arenguprogramm.

Verivärsked võimearendajad sattusid nüüd langevarjuga hüppamise asemel bürokraatlikule lahinguväljale, mis oli sel ajal erioperatsioonide arendamise seisukohast eluliselt olulisem. Just võimearenduse algusaastatel kaitseväe peastaabist erioperatsioonidele suunatud paksudest administratiivsete dokumentide “telliskividest” ladusid erioperatsioonide arendamisele pühendunud võitlejad praegusele erioperatsioonide väejuhatusele tugeva ja kindla alusmüüri.

Võitlus väärarusaamadega

Pärast üksuse ametlikku loomist tuli hakata tegelema enamasti adrenaliini mittepakkuva igava paberitöö ja eelarve planeerimisega. See töö ei olnud aga pundi mõnele, “ühemehearmee” mõtteviisiga liikmele kontimööda. Eri põhjustel otsustas nii mõnigi mees üksusest lahkuda. Organisatsioonilises mõttes oldi 2008. aastal alles nullpunktis, sest puudus selge nägemus loodava võime olemusest. Võimeprofiili loomine praktikas alles algas.

Võime arengusse kaasatud kaitseväelastel nii seespool kui, enamasti, väljaspool üksust võisid olla erioperatsioonide olemusest ja arendamisest täiesti erinevad nägemused. Samas oli see olukord arusaadav, sest teadmised erioperatsioonidest ja tavakssaanud põhitõdedest olid minimaalsed. Näiteks osalemine kahekuulisel USA ranger’ite kursusel ei andnud õigupoolest veel piisavat pagasit, et ennast eriüksuslaseks nimetada. Selle taga puudus süsteemne üksikvõitlejat toetav organisatsioon, mis aitaks omandatud taktikalise tasandi teadmisi efektiivselt strateegilisel tasandil rakendada ja sihipäraselt kasutada.

Pole siis mõtet imestada, et arendatavat võimeprofiili nähti aastaid vaimusilma ees näiteks Nõukogude Liidu spetsnazi taolise üksusena või “mehed mustas” stiilis politsei eriüksusena, kes kuulikindlate kilpidega varustatult vabastab terroristide käest pantvange. Kaitseväe üldisemas (maaväekeskses) kontekstis nähti erioperatsioone pigem operatiivtasandi kaugluureüksusena.

Väärarusaamad erioperatsioonide kasutamisest ja rollist olid visad kaduma. Sageli arvati, et arengufaasis olevat erioperatsioonide üksust saaks efektiivselt kasutada ajateenijate õppustel ja harjutustel, kus siis EOG käiks rändtsirkuse moodi käsu peale vastutegevust tegemas. Niisamuti otsiti või pakuti EOG-le tegevusi, mis fundamentaalselt ei sobinud kokku erioperatsioonide profiili ega tegevusega.

Tagasi vaadates võib öelda, et sellised situatsioonid olid loomulikud, sest kaitseväel puudus eelnev kollektiivne praktiline kogemus erioperatsioonide arendamisest, veel vähem selle võime kasutamisest. Kuid seda lünka teadvustati endale selgelt ning saadeti võimalusel oma niigi vähesest isikkoosseisust, alguses enamasti ohvitsere, ainsasse meile kättesaadavasse erivägede kooli, milleks oli USA Fort Braggi roheliste barettide kvalifikatsioonikursus.

Just aastatel 2007–2012 aastal Fort Braggis omandatud teadmised erioperatsioonidest, aga ka roheliste barettide mentaliteet ja võitlusvaim, said rohujuure tasandil määravaks erioperatsioonide võime mõtestatud arendamisel. Kursuse läbinud ohvitserid ja allohvitserid vormisid erioperatsioonide võime selliseks, nagu on selle praegune olemus – jõu kordistajaks. Samas võttis seda võimet arendavatel kaitseväelastel aastaid aega, et taastada poliitilisel tasandil otsustajate usaldus erioperatsioonide vastu ja veenda, et uus loodud võime ei sarnane SOG üksusega.