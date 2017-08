Teleprodutsent, kahe tütre isa Kaspar võttis seekord ette moodsa linnamaasturi Peugeot 5008. Seda lugu tuleb lugeda ohtralt „r-i“ põristades. Ehtprantslasliku tooni tabamiseks soovitab Kaspar üles otsida ETV arhiivist „Ma armastan prantsuse keelt” saated, kus Lauri Leesi elegantselt põristamist õpetab. Ühtlasi esineb Kaspar ühe ootamatu ülestunnistusega, seda puhtas eesti keeles. Pean tunnistama, et mul pole prantsuse autode vastu seni eriti suurt usaldust. Mingit mõistlikku või objektiivset seletust sellele tundele nagu polegi. Kunagi olen olnud „prantslase” roolis, kus tekkis arusaam, et selles autos mina küll ei peaks olema. Küllap olete isegi kogenud „tee teised valikud” – tunnet. No just. Mul juhtus see peale tulema prantsuse autos. Nüüd siis seisab ees kohtumine vähe teist masti Prrantslasega (ärge unustage „rr-i“ põristada), mille osas mul puudub arvamus, aga eelmise tunde pealt on pisike eelarvamus. Kuigi tookord ei olnud see „ärge mulle palun valage”- prantslane ju Peugeot. Hea algus on tehtud.

Need numbrid ja nimed… peaasi, et ruumi on!

Peugeot’ puhul pole ma täpselt aru saanud mudelite numeratsioonist: tean, et 205 oli ikooniline ja äge rallikas, liikluses jääb silm kõige rohkem 508 peale, sest sarnane tõmbab teadagi sarnast, ja mulle on ikka enam meeldinud suured autod. Eelkõige praktilisuse poolest. See on muidugi minu kiiks, et aeg-ajalt peab autosse mahtuma vähemalt pool elamist koos perega ning – ametist lähtuvalt – tuleb autosse pakkida ka võttemeeskond ja vajalik tehnika. Nii et algus on huvitav: tean Peugeot’st kahte numbrit ja seda, et soomlased seda marki autodest ei vääna Peugeot’ nime kunagi prantsusepäraseks vaid ütlevad maavillaselt „pögöt” või „peugeot”. 5008 GT ei ütle mulle esialgu midagi. Alguses arvasin üldse, et esinduses tegi keegi väikse näpuvea ja pani ühe nulli nimme numbrisse juurde. Võhikuna ei hakanud ma parandama ka. Seda suurem oli üllatus, kui esinduses pisteti pult pihku ja juhatati mind päris uhke linnamaasturi manu: Peugeot 5008. Keskel kahte nulli väärt.