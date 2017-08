Meestele meeldib ohje hoida, aga mõnikord pole selleks pärismaailmas piisavalt võimalusi. Magamistoafantaasiates on mees aga kunn. Linade vahel tehtav aitab maandada päriselu pettumusi ja seda üheksast-viieni ülemusele allumise pinget. Väike pöörane õhtune seks, võib-olla ka silmaside ja karvased käerauad – ning mees on jälle okei.

Mõnikord jagavad mehed oma fantaasiaid ka naisega, aga sageli ei ole mees suuteline neist kõnelema, kuna need tekitavad segadust. Üks asi on see, mis erutab ja teine asi on see, missugust enesetunnet fantaasia tekitab ja kuidas naine sellesse suhtuda võib. Aga nii mehel kui naisel tasub rahulikult võtta ja mitte paanitseda – mõned siivutud fantaasiad lihtsalt on sellised, et need esinevad igal mehel vähemalt korra elus. AskMen kaardistas kümme levinumat.

Spektri teises otsas on aga mehed, kes fantaseerivad sellest, et nende üle domineeritakse. Sageli tuleb seda fantaasiat ette siis, kui mees on ise domineerimisest ja juhtimisest tüdinud. Romantilises suhtes mees võib sageli tunda end selle fantaasia osa ebamugavalt – ning sellest mitte oma partnerile rääkida, kuna fantaasia ei klapi päriselu mustritega. Sel põhjusel võib ka juhtuda, et mees läheb oma fantaasiale kuskil mujal rakendust leidma.

3. Kolmekas ja orgiad

Kolmekad, „neljakad“ ja muud grupikad – mehed tahavad vahel seksuaalset kogemust, mis on rohkem loomalik kui paarisuhtes. Enamik paarisuhteid eeldab monogaamiat, grupikad aga võimaldavad seda monogaamiat ühelt poolt avada ning teisalt väljendada ka oma tundeid pikemaajalise partneri vastu. Siiski on tegu fantaasiaga, mis on küll tore fantaasia, aga päriselus võib kaasa tuua palju jama.

4. Kogenud naised

Heteromehed fantaseerivad sageli seksist vanema naisega, kes tunneb oma keha sedavõrd hästi ning on nii vaba, et seks on võimas. Lisaks kalduvad aastate jooksul kogemusi omandanud naised ka mehe keha tundma paremini, kui nooremad naised seda teevad. See on seksuaalfantaasia, millega enamasti ei kaasne mingeid tundeid või enamat.

5. Süütud naised

Esimene kord jääb elu lõpuni meelde ja on väärtuslik, kuna seda juhtub naisega vaid üksainus kord. Mehed fantaseerivad süütuse võtmisest ja naisele seksuaalelu õppetundide jagamisest, kuna see asetab neid võimupositsioonile.

6. Kättesaamatud naised

Tantsutüdruk, medõde, raamatukogutöötaja – mehed fantaseerivad sellest, mida nad ei saa. Fantaseerimine tekitab mehes parema enesetunde, kuna unistustes saadakse kättesaamatuse probleemist üle.

7. Piilumine

Meestele meeldib vaadata. Sel põhjusel on porno just meeste seas hitt ning naised eelistavad pigem midagi „Viiekümne halli varjundi“ taolist. Sellega võib kaasneda ka fantaasia sellest, et vaadatakse oma enda paarilist kellegi teisega seksimas. Distants annab vaatajale tunde, nagu hoiaks ta asju oma kontrolli all. Ja mõnikord seisnebki fantaasia vaid ilusa naise vaatamises.

8. Seks avalikus kohas

Idee seisneb selles, et tehakse midagi keelatut, aga tagajärgedeta ehk vahele jäämata. Ning just see annab sellele fantaasiale kütet. Karistuseta minemapääsemine kujutab seksuaalsete tabude ja seaduse rikkumist.

9. Seks vabas looduses

See on midagi väga algupärast ja orgaanilist, kui seksitakse metsas, rannal või niidul – sest me teeme midagi loomulikku kõige stiihilisemas kohas, looduses. Sobib ka telgis ja magamiskotis müramine.

10. Kaks naist

Mehed on lesbidest sageli väga võlutud, eriti sellistest, kes suudlevad ja seksivad nende tüdrukute või abikaasadega. Kahe naise magamistuppa toomise fantaasia tundub eksootiline, kuum ja keelatud. Mehed kujutavad ette, et lesbiline seks ei ähvarda kuidagi nende mehelikkust püsisuhtes.