Kui internetis otsida, siis näeme, et see stiil varieerub väga palju. Võime näha lühikesi pükse, mis pole just väga smart ehk elegantsed. Ja võime näha Ascot’ kaelasidemeid, mis pole eriti casual ehk vabad.

Kuna smart-casual ei tähenda midagi, siis võib see tähendada ükskõik mida. Mr Porter’s Style Advice’i teatel hõlmab see stiil „sisuliselt kõike, mis on elegantsem kui spordidress, aga vähem ametlik kui ülikond“. Õnneks lisatakse ka natuke informatiivsem lause: „Ideaalne vastus on bleiser, valge nööpsärk, kenad teksad ja pruunid mokassiinkingad“.

Kõigele lisaks on veel olemas mõisted „ametlik smart-casual“ ja „mitteametlik smart casual“. Segadust on kõvasti, aga Fashionbeans on siiski pannud kokku nõuandeid mehele, kes tahab riietuda just selles stiilis.

(VIDA PRESS)

Muuda oma suhtumist

Elegants ehk smartness seisneb pigem su rõivaste väljanägemises, mitte niivõrd stiilis. Kingad peaksid olema viksitud, püksid pressitud ja lips korralikult seotud. Aga kui smart-casual stiilis parajasti ei kanta kingi, viigipükse ja lipsu, siis peaks meeles pidama, et särav T-särk, tumesinised teksad ja tuliuue väljanägemisega tossud näevad elegantsemad välja kui kortsus särk, plekilised püksid ja mudased kingad.

Üks moespetsialist on sõnanud nii: „See, et sündmus on mitteametlik, ei tähenda, et üldse pingutama ei peaks.“

Mängi rõivavahetust

Ülal jõudsime juba tõdemuseni, et seda mõistet pole võimalik ideaalselt defineerida. Nii on ilmselt parim nipp lähenda asjale sel moel, et riietud vabalt ja siis vahetad ühe või kaks riietuseset elegantsema alternatiivi vastu.

Pane näiteks selga bomberjakk, T-särk, teksad ja tossud. On ju täiest vaba stiil, eksole. Nüüd vaheta üks esemeist vabaajapintsaku, nööpsärgi, chino-pükste või kingade vastu. Ja nüüd vaheta teine. Kui vahetad kolm, siis näed juba välja veidi liiga elegantne ja veidi liiga vähe vaba.

Viska varjundeid juurde

Vahepeal ei peagi vahetama riietuseset, sest piisab vaid värvi vahetamisest. Tumedad värvid on ametlikumad ja nii võib vabama mulje loomiseks piisata vaid heledama värvi valimisest. Oletame, et sul on seljas oliiviroheline bomber, valge T-särk, kivipesuteksad ja valged tossud. Kui tahad saada veidi ametlikumat väljanägemist, siis pane selga tumesinine bomber ja vaheta teksad ka indigosiniste vastu. Ja näiteks särk halli ning tossud mustade vastu.

Vaata tekstiili

Veel üks riietumisstiili elegantsust mõjutav tegur on riiete materjal. Kui mõtleme meesterõivaste kõige ametlikuma komplekti ehk kammvillast ülikonna peale, siis näeme, et need on alati siledad ja säravad. Kui vahetame rõiva flanelli või tviidi vastu, oleme saanud rohmakama ja seeläbi ka vabama eseme.

Bleiser

Kõige lihtsam viis smart-casual stiili saavutamiseks ongi visata T-särgi, teksade ja tossude juurde selga vabaajapintsak.

Nööpsärk ja triiksärk

T-särk sobib sellesse stiili küll – tingimusel, et on kvaliteetne, hästi istuv ja lihtne ja seda pole surnuks pestud. Aga elegantsemaks saab stiili näiteks polosärgi abil. Ja kui tahta veelgi elegantsemat väljanägemist, siis võib selga tõmmata ka triiksärgi.

(VIDA PRESS)

Taskud loovad erinevuse

Enamasti on teksad aktsepteeritavad. Kuni need on tumedad ja kulumata. Aga peenemate sündmuste puhul on need ikkagi risk. Lollikindel lahendus on chino-püksid ehk khakiriidest püksid.

Kingad päästavad halvimast

Nii nagu teksadegagi, on tänapäeval vähe üritusi, kuhu meid tossudega sisse ei lasta. Aga kui kõhkled, siis mine kindla peale välja. Üks moeguru on öelnud, et õiged kingad võivad heastada ka kõige hullema moealase õuduse.