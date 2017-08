Ühtaegu on meedias uudiseid korruptsioonisüüdistustega poliitikutest kui ka abielluvatest poliitikutest. Neid kahte ühendades küsis Õhtuleht Erakondade Rahastamise Järelvalve Komisjonilt (ERJK), kas teoreetiliselt võib poliitikule pulmadeks valimiste eel kopsaka summa raha kinkida või peab kingisaaja ümbriku sisu deklareerima ja kapo hirmus värisema?

Et küsimust pisut illustreerida, toome näite: kui juhtivpoliitik Edgar Savisaar otsustab enne valimisi abielluda ja tema hea sõber Alexander Kofkin tooks talle 100 000 eurot pulmakingiks, kas see oleks aktsepteeritav ning seadustega kooskõlas?

„Lühidalt öeldes on nii, et ERJK kui organ loomulikult selliste küsimustega ei tegele ega saagi tegeleda, sest tegemist on inimeste eraeluliste suhetega,“ sõnas komisjoni aseesimees Kaarel Tarand lisades, et seadusega ei saa eraisikute omavahelistesse kingitustesse sekkuda.

„Pigem on see hea või halva maitse küsimus, kui see kinkimise akt ei ole omavahelise hingelise tausta tõttu tehtud ja kui seda tehakse seepärast, et saada avalikku tähelepanu,“ lisas ta.

Tarandi sõnul on probleem siis, kui nn kingituse taga peitub midagi enamat kui lihtsalt hea tahe. „Kui kingitus ei ole kingitus, vaid hüve ebaseadusliku toimingu eest,“ ütles Tarand, kelle sõnul tegelevad selle uurimisega teised organid nagu kapo ja kriminaalpolitsei. Asjade kinkimine iseenesest ei ole korruptiivne.