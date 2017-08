Iga paar on erinev ja põhjused, miks suhted lõppevad, on sama erinevad. Truudusetus, rahamured, soovimatus lapsi saada – inimestel on neil teemadel erinevad arvamused ja kõik need võivad osutuda probleemiks, kirjutab Mirror. Kui sinul palutaks loobuda oma lapsest, siis saadaksid väga tõenäoliselt tolle paluja kohe asju pakkima. Aga üks naine mõtleb tõsiselt, kas ehk tõesti tulla oma kihlatu palvele vastu. 30-aastane lahutatud naine, kellele poiss-sõber hiljuti tegi abieluettepaneku, on oma lugu jaganud suhtenõu teemalises blogis Dear Wendy. „Mul on eksabikaasaga lapsele ühine hooldusõigus,“ kirjutas anonüümne naisterahvas suhtenõustaja Wendy’le. „Mu poiss-sõber on samuti lahutatud ja tal on tütar, kes on ta eksabikaasa ainuhoolduse all. Mina saan oma pojaga koos olla vaid üle-nädalavahetuseti ja mu poiss-sõber ei näe oma tütart üldse.“

„Poiss-sõber tegi mulle abieluettepaneku,“ kirjeldas naine. „Aga üks kuu pärast ettepaneku tegemist tahtis ta, et lõpetaksin oma pojaga kohtumise. Ta ütles, et tahab minna välismaale tööle ja vahepeal saan ma seda aega kasutada, et mõelda välja, kas ma tahan oma pojast tema nimel loobuda.“

Ja tuleb välja, et naine kaalub tõsiselt kihlatu ettepanekut – kuid peamiseks takistuseks on tema vanemad. „Olene mõelnud pärast abielu poeg ära anda, aga kuidas ma peaksin seda teatama oma vanematele? Mu emal on depressioon ja isal vähk,“ kirjutas Feeling Stuck ehk Tunnen End Kinnijäänuna. „Ma ei taha, et nad oleks kurvad, teades, et kaotavad tütrepoja. Mu poiss-sõber ütles mulle juba meie suhte alguses, et ta ei saa mu poega aktsepteerida ja ma tean, et mitte kõik mehed ei saa. Tahan olla koos oma poiss-sõbraga ja siiski ei suuda ma teha oma vanemaid kurvaks, nende haiguste pärast. Ka tunnen ma endas emana süütunnet, sest mu poeg armastab mind nii väga. Mida peaksin tegema?“ Wendy vastus oli üsna otsekohene. „Jajah, s***agi sa seda „emana süütunnet“ tunned,“ märkis suhtenõustaja. „Sa oled valmis ära andma selle napi aja oma pojaga, mida on niigi masendavalt vähe, koletisest mehe nimel, kes ei näe oma last ja arvab, et ka sina ei peaks nägema enda oma? Häbi sulle. Kas sa oled nii üksildane ja vajad meeleheitlikult abikaasat, et annaksid ära omaenda lapse. Ilmselt jah.“