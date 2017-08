„Ostsin mehele käekella ja see oli veekindel. Ütlesin talle, et tahaksin näha teda seda kandmas, kui ta basseinis ujub. Ta ujus kaks pikkust, tuli välja, võttis kella käe pealt ja läks basseini tagasi. Küsisin, et miks ta kella ära võttis. Mõtlesin, et võib-olla oli see ebamugav. Mees vastas, et kell on veekindel „kuni 100 meetrit“ ja seepärast võttis ta selle pärast kaht 50-meetrist pikkust ära.“

„Kui naine ütles mulle, täitsa tõsiselt, et tuult teevad puud. Teate küll, kuna nad vehklevad okstega, see lööb nende ümber õhu liikuma ja nii tekib tuul. Ta ei teinud nalja.“

Olgem ausad: meil kõigil, nii meestel kui naistel, on vahepeal silmapaistvaid rumalusehetki. Redditis on keegi Okraebop püsitanud põneva teema: „Millal said aru, et su teinepool on idioot?“ Vahendame pöörasemaid ja lõbusamaid vastuseid.

„Mu abikaasa kulutas kaks tundi juhtmevaba printeri paigaldamisele, kuna ta ei ühendanud seda vooluvõrku. „Aga see on ju juhtmevaba!“ Ükskord vahetas naine tšekki sularahaks ja kui küsiti, et kas ta tahab väikseid või suuri kupüüre, siis ta vastas, et tavalisi. Mõlemad lood on tõsi ja ma olen neetult õnnelik, et olen abielus elava naljaga. Siiski pole mu naine kindlasti idioot.“

„Naine uskus, et inimesed suudavad vee all kõrvadega hingata, aga selleks peab väga kõvasti treenima ja seepärast pea keegi ei suuda nii. Ja kes suudavad, need saavad väga kaua vee all viibida. Vannun, et ta on täiesti funktsioneeriv inimolend.“

„Kui naine küsis, et kas seda siis ka nimetatakse päikesevarjutuseks, kui päike möödub Maa ja Kuu vahelt.“

„Mu poiss-sõber kinnitas, et teatud asjade mikrolaineahjus küpsetamine on vaevarikas, sest need tuleb varakult kinni panna, kuna mikrouun küpsetab vaid 30 sekundi kaupa. Ei tea, mille jaoks ta arvas ülejäänud numbreid seal olevat, aga tema elu muutus sel päeval.“

„On üks selline trikiga küsimus. „On kaks venda. Üks on kaheksane. Teine on pool tema vanusest. Kui vanem vend saab 50, siis kui vana on noorem vend? Pidin oma mehele mitu korda seletama, et noorem vend pole mitte 25, vaid 46.“

„Rääkisime naisega paremini toitumisest ja toidupüramiidist ja sellest mida meile koolis õpetati. Jõudsime oma lemmiktoitude teemani ja selleni, kuidas need erinevatesse toidugruppidesse jagunevad. Siis läks jutt edasi umbes nii. Naine: „Ma armastan mune. Tore, et taimetoiduosakond nii suur on.“ Mina: „Oota ... mida? Taimetoidu? Mida?“ Naine: „Tegelikult ... mis munad üldse on? Need on ju ... juurviljad, on ju? Jah, need on juurviljad.“ Mu abikaasal on magistrikraad.“