Volkswagen kinnitas, et legendaane T-1 väikebuss, rahvasuus tuntud Kleinbusi nime all, saab aastal 2022 elektrilise järglase. Ideebussi I.D.Buzz esitleti Pebble Beach-šõul ning tootja lubas, et seeriatootmisse jõudev pisibuss näeb suures osas sarnane välja.

Volkswagen esitles oma elektrilist ideebussi Detroidi ja Genfi autonäitusel. Mõlemal kujunes see suureks külastajate ja meedia lemmikuks, eristudes nii välimuse kui uudsete tehnoloogiatega. On päris loogiline, et nii suur eeltöö peab viima tulemuseni – viie aasta pärast selgub, kas uus bussike võidab südameid Kleinbusi legendiga sarnaselt.

