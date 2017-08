Kas teadsid, et Sa ei maga mitte kunagi päris üksi? Nimelt võib ühes grammis madratsitolmus sisalduda kuni 15 000 tolmulesta!

Tolmulestad on ämblikulaadsed putukad, kes elavad kõikjal meie kodu mööblitekstiilides, eriti aga voodis. Tolmulestad toituvad meie surnud naharakkudest ning armastavad sooja ja niiskust. Mida aga lestadega võitlemiseks ette võtta?

Lestad sisenevad koju meie riietel ning loomulikult ka külaliste ja lemmikloomadega. Üldiselt ei tekita nendega koos elamine tervele inimesele erilisi probleeme, kuna me neid nagunii ise palja silmaga ei näe. Mõningatel tekib aga tolmulesta väljaheidete suhtes tugev allergia, mis väljendub näiteks nohu, silmapõletiku, astma või nahapõletikuna. Isegi juhul, kui tolmulest allergiat ei tekita, on ainuüksi mõte nendega voodi jagamisest tegelikult üsna ebameeldiv. Voodilestad elavad meie voodipesus, eriti tekkides ja madratsites. Ainus madrats, kuhu lestad elama ei asu, on vesimadrats.

Niisiis, nüüd me teame, et tolmulestad armastavad elada meie voodis – ent kuidas nende vastu võitlusesse astuda? Kõige lihtsam lahendus on regulaarne koristamine. Igal nädalal tuleks oma tube tolmuimejaga puhastada ning kindlasti tasuks tolmuimejat kasutada ka madratsi puhastamisel. Voodipesu tuleks pesta kord või kahe nädala tagant 60-kraadise temperatuuriga ning kindlasti tuleks voodipesu ka triikida ning suvisel ajal päikese kätte tuulduma viia, sest päikese ultraviolettkiirgus hävitab tolmulestasid äärmiselt tulemuslikult. Ka talvisel ajal, mil temperatuur langeb alla -18 kraadi, võiks pesu viia õue, sest ka krõbe pakane mõjub lestadele surmavalt. Loomulikult aitavad tolmulestadega võidelda ka erinevad spetsiaalsed kemikaalid.

Voodilestad on võimalik voodipesust eemale saada pesemise ja kuuma ja külmaga, kuid kuidas puhastada madratsit? Ühte madratsit kasutame ju üldjuhul vähemalt 10 aastat, kuidas siis selle eest head hoolt kanda? Kindlasti tasub madratsikatet pesta ning madratsit tolmuimejaga puhastada. Ent kuna madrats on piisavalt paks, siis ei saa me tolmulestasid sealt täielikult eemaldada. Seetõttu on järjest populaarsemaks muutunud vesimadratsid. Kaup24.ee spetsialistide sõnul on see allergikutele lihtsalt suurepäraseks lahenduseks. Vees lestad ei paljune ning nende elu selles on võimatu. Vesimadratsi eeliseks on ka selle anatoomilisus – see kohandub ideaalselt keha kumerustega. Vesimadrats on valmistatud väga vastupidavast materjalist, mis talub suurt rõhku ja kaalu, mistõttu on kartus madratsi purunemisest üsna põhjendamatu. Vastupidi – vesimadrats on vastupidav ja äärmiselt hügieeniline ost.

Niisiis, kui Sa ei soovi edaspidi oma voodit lestadega jagada, siis tuleb olla hoolas koristaja ning regulaarselt tube ja voodit korrastada. Või valida endale mugav vesimadrats!