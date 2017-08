Kuigi süüdistusi võib pidada absurdseteks ja toodud näiteid naeruväärseteks, tuleb seekordset inforünnakut pidada mitmel põhjusel siiski viimase aja üheks ohtlikumaks.

Nii on teemasse kaasatud mitmed Lääne inimesed ja institutsioonid. Kuigi Maštálka on Tšehhi kommunistliku partei poliitik, kelle Venemaad pooldavatest vaadetest annab tunnistust Putinilt autasu saamine 2016. aastal, rõhutatakse kõigis lugudes tema kuulumist Euroopa parlamenti ja vasakpoolseid koondavasse fraktsiooni. Videos saab sõna ka Manuel Oxenreiter, Saksa ultraparempoolse väljaande toimetaja ja sage arvaja Kremli propagandakanalites. Lääne nimede kaasamine lisab loole tõsiseltvõetavust. Koos tugevate märksõnadega “natsid”, “sanktsioonid” ning provokatiivse teemapüstitusega “EL hakkab iseenda liikmeid karistama” on inforünnakul potentsiaali jõuda Lääne meedia huviorbiiti. Seda enam, et näiteks Ungari puhul on selliseid menetlusi juba algatatud, põhjenduseks Euroopa põhiväärtuste rikkumine.