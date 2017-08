Nagu me kõik teame, oleneb hea uni ja hommikune meeleolu suuresti magamiseks kasutatud padja suurusest ja kujust. Lamades õige suurusega padjal hoiame oma kaela samas asendis nagu seistes. Ning kuna igaüks armastab magada erinevas asendis, siis peab valitud padi sobima just Sinu magamispoosidega. Seetõttu tulebki patja valima hakates selgeks teha, millises asendis Sa eelkõige magada armastad.

Paljud inimesed, kes armastavad selili magamist võiksid endale valida “mäluga vahust” padja, mis tähendab, et padi “mäletab”, millises asendis magad ja hoiab selle jaoks sobivat kuju. Selili magajatele sobivad ka veega täidetud padjad. Mõlemat tüüpi padjad sobivad ideaalselt seljavaludega inimestele. Spetsialistid soovitavad selili magajatel asetada magamise ajal väike padi ka põlvede alla. Taoline padi on soovitatav ka neile, kes magavad ühe või teise külje peal, sest see aitab selga sirutada. Külili magavatel inimestel tuleks endale magamiseks valida keskmise kõvadusega padi, mis toetaks mõnusalt kaela asendit.

Milline padi valida aga neile, kellele meeldib kõhuli magada? Üldiselt ei soovitatagi kõhuli magada, kuna sellises asendis on alaselg halvas asendis, mis võib omakorda põhjustada ka kaela valulikkust. Seetõttu võiks esmalt kaaluda uneharjumuste muutmist. Esmajoones püüa ennast harjutada magama ühel küljel, muretsedes selleks sobilik piklik padi. Kõige mõnusam on magamise ajal loomulikult oma kallimat kaisutada.

Kui oled allergiline, siis võiksid endale valida sünteetilise padja, kuhu ei koguneks niiskust ega tekiks tolmulestasid. Ning kas teadsid, et ka norskajatele on olemas täiesti spetsiaalsed padjad, mis hoiavad pea, seejuures just keele, õiges asendis nii, et inimene ei kipugi üldse norskama.

Korralik padi on eriti oluline raseda naise jaoks, kellel kipuvad tihti olema seljavalud. Lisaks on rasedatel mugavam magada mitme padjaga, nii on võimalik üks padi asetada mugavamaks asendi leidmiseks jalgade vahele. Rasedatele ei soovitata magada selili, sest lamav poos võib mõjutada vere voolu, kuna emakas surub selili asendis veresoontele.