Sotsiaalmeedias levib EasyJeti reklaam selle kohta, et odavlennufirma 22. sünnipäeva puhul antakse ära tasuta pileteid. EasyJet teatas aga, et tegemist on petuskeemiga.

Võltsreklaam on kujundatud kui EasyJeti lennupilet, mis lubab kinkida kaks tasuta piletit igaühele, kes vastab EasyJeti kohta paarile küsimusele ja sisestab oma andmed, kirjutab Daily Mail. Lisaks on võltsreklaamil kirjas, et hetkel on alles jäänud vaid 322 tasuta piletit.

Reklaami all on ka mitmete väidetavalt võitnud inimeste õnnelikud kommentaarid.

EasyJet palub aga inimestel seda võltsreklaami vältida ning toonitab, et sellist tüüpi ettevõtmisi korraldatakse ainult ametlikul kodulehel.