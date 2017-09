Maailma Turismiorganisatsiooni andmetel on maailma kõige vähem külastatud riik Vaikses ookeanis Polüneesias asuv Tuvalu.

Tuvalus käis 2016. aastal kõigest 2000 inimest. Vastukaaluks võib välja tuua, et maailma kõige enam külastatud riigis Prantsusmaal käis sel perioodil 83 miljonit inimest, kirjutab Lonely Planet.

Tuvalu on maailma kõige väiksem riik, millel on pealinn. Riigis elab veidi üle 10 000 inimese. Tuvalu koosneb üheksast suuremast ja sajakonnast väiksemast saarest. Huvitav fakt on seegi, et riigi asfalteeritud teede kogupikkus on kaheksa kilomeetrit, mis teeb Tuvalust maailma väikseima riigi sillutatud teede kogupikkuse osas.