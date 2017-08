Purjujäämise 5 astet

1. aste - tark

Selles astmes muutud sa eksperdiks absoluutselt igal teemal. Sa oled kindel, et tead kõike ja tahad oma teadmisi jagada kõigile, kes sind kuulavad. Selles astmes on sul alati õigus. Ja loomulikult inimene, kellega sa vaidled, teab kõike valesti. Jutuajamise teeb huvitavaks see, kui iga vestleja on tark.

2. aste - kõige ilusam

Selles astmes sa saad aru, et sina oled kõige ilusam inimene kogu baaris. Inimesed kadestavad sind. Sa võid minna suvalise võõra juurde, teades, et ta kadestab sind ja et ta tõesti tahab sinuga rääkida. Ja kuna sa oled ka tark, siis sa võid selle inimesega rääkida igal võimalikul teemal.

3. aste - rikas

Selles astmes muutud sa äkki kõige rikkamaks inimeseks maailmas. Sa võid osta jooke kõigile, sest sul on baari taha pargitud suur auto, mis on raha täis. Selles astmes võid sa vabalt kihlvedusid sõlmida, sest sa oled ju ikka tark, nii et loogiliselt võttes sa võidad iga kihlveo. See ei loe üldse, kui suure rahahunniku peale sa kihla vead, sest sa oled rikas. Samas ostad sa jooke kõikidele, kes sind kadestavad, sest sa oled kõige ilusam inimene maailmas.

4. aste - kuulikindel

Nüüd oled sa valmis norima tüli igaühega (eriti nendega, kellega sa kihla vedasid ja kellega sa vaidlesid). Sa võid vabalt astuda kaklusesse, sest mitte keegi ei saa sulle haiget teha. Võid vabalt minna ka meeste kaasatoodud kenade daamide juurde ja neid endale krabada, sest nende naiste meespartnerid ei saa sulle haiget teha. Ja miks ei peakski naised sind tahtma - sa oled haavamatu, tark, peale selle veel rikas, ja niikuinii nendest kõikidest palju ilusam.

5. aste - nähtamatu

See on joomise viimane aste. Selles astmes sa võid teha kõike, sest keegi ei näe sind. Sa tantsid laual, selleks et avaldada muljet nendele, keda sina kadestad, sest ülejäänud rahvas ruumis sind lihtsalt ei näe. Samuti ei näe sind ka inimene, kellega sa kakelda tahad. Sa võid keset tänavat kõndides laulda tä