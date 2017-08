See oli juba varem teada, et Tesla Model S sedaan kiirendusrajal Lamborghinist jagu saab, kirjutas Maxim. Aga Drag Times otsustas, et maailmal on vaja teada, kuidas Lamboga võisteldes tuleb toime Tesla Model X P100D linnamaastur.

Ning selgus, et hästi tuleb toime: elektri-SUV edestas Lamborghini Aventador SV-d. Ehk: isegi V12 mootor ei saa vastu elektri jõule.

Tesla sai selles katses veerandi miili läbimise ajaks 11,418 sekundit. See võib olla ka uus linnamaasturi kiirendusrekord.