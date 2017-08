AskMen uuris koos kohtingusaidiga Zoosk, kuidas mõjutab haridustase inimese võimalusi internetis potentsiaalse kaaslase või kaaslannaga jutule saada. Selgus, et mõjutab vägagi positiivselt.

Kui inimese kohtingusaidi profiil sisaldas sõna „kolledž“ ehk „kõrgkool“, siis sai profiili omanik 64% tõenäolisemalt vastuse kui keskmine kasutaja. Ja paistab, et üleüldse oli sõna „kool“ hea otsa lahtitegija – see sõna profiilis tõi keskmisest 55% rohkem vastuseid.

Kui sa loodad internetist kaaslast leida, siis kas sul peaks profiilis olema märgitud bakalaureuse- või magistrikraad – või lausa doktori PhD? Tuleb välja, et kui võrrelda keskkooli lõputunnistusega, siis saavad bakalaureusekraadiga inimesed 17% rohkem vastuseid. Kui aga kraad on kangem, siis laekub vastuseid 10% enam – ju siis inimesed ikka natuke ka kardavad haritud kaaslasega deidile minna.

Üleüldiselt oligi selle USAs tehtud uurimuse põhitulemuseks see, et kõige ihaldusväärsem kohtingukaaslane on lihtsaima kõrgkoolidiplomiga kodanik. Kõige vähem aga taheti minna kohtama inimesega, kelle profiilis oli hariduse koha peale umbmäärane märge „mingi kolledž“.

AskMen piilus ka Zooski kasutajate vestlustesse ja leidis, et enim vastuseid tõid hariduseteemalised märksõnad, näiteks „lõpetamine“, lõpueksamid“ (56% rohkem vastuseid), „kursus“, „õppejõud“. Aga vestluspartneri lõid tummaks näiteks sõnad „essee“, „kodutöö“ ja „uurimistöö“. Võib oletada, et need sõnad kas meenutavad teisel pool ekraani olevale inimesele, et tal on endal sinuga ajaraiskamise asemel tööd teha või siis lihtsalt ei viitsi nad su vingumist kuulata.