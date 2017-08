Põhjuseks polnud see, et mõni eriliselt hoogu sattunud klient kuulsa Fanny katki hammustas. Ei, Austria bordelli kummist staarprostituut sai lihtsalt nii populaarseks, et talle oli abitööjõudu vaja. Daily Maili teatel sai Viini Kontakthofi lõbumaja kumminukk Fanny maailmakuulsaks juulikuus, kui selgus, et tema teenuste vastu on ülisuur nõudlus. Ning kuigi tund Fannyga maksab 80 eurot, on ta sageli mitmeteks päevadeks ette broneeritud. Ning nii pidi Kontakthof 155 cm pikale ja 38 kilo kaaluvale suurerinnalisele blondile täienduseks teise seksnuku hankima.

Austria meedia teatel on ka paljud teised bordellid asunud pakkuma seksnukkude teenuseid.

Viinis kaht lõbumaja pidav Peter Laskaris märkis, et kuigi realistlikud Jaapani seksnukud maksavad kuni 7000 eurot, on see „ilmselgelt trendikas seksifetiš“, millega bordellid peavad kaasa minema. Aga miks tahavad inimesed kumminaisega seksida ja selle eest maksta? Psühholoog Gerti Singer on märkinud, et mees saab kumminukuga teha ükskõik mida ning erinevalt elus prostituudist pole sel mingeid pretensioone.