Ta märgib samas, et see selgitus pole ammendav – kuna ei põhjenda ära, miks naised näiteks üksteisega kohtudes rõõmust kriiskama kukuvad.

„Võib-olla on siin mingi evolutsiooniline seos, et isased on kaitsjad ja emased teevad hädaolukorras abi saamiseks häält või midagi,“ pakub Veritaserumtravel.

Redditi rubriigis „Selgita nagu oleksin viieaastane“ on arutatud küsimust : miks tüdrukud ja naised poiste ning meestega võrreldes nii palju kiljuvad?

„Sõltub, kuidas sa oled valinud maailma tajuda, sest aju otsib enamasti tuttavaid mustreid, mis on iga vaatenurga puhul erinevad,“ illustreerib ta. „Näiteks: mina tajun mehi valjemana kui naisi, sest märkan mehi rohkem lärmi tegevat kui naisi. Näen kärarikkaid mehi näiteks spordibaaris (elan ühe lähedal) ja ka üldkokkuvõttes (kasvasin üles koos vendadega). See vaatenurk läheb sinu omaga vastuollu, kuna me vaatleme subjektiivsetest vaatenurkadest.“

Mdcastle oli naiselt küsinud, et miks too Ameerika mägedel kiljub ja too oli vastanud: „See on lõbus!“ Ehk üks võimalik vastusevariant: neile meeldib kiljuda.

„Nagu iga muu „miks on inimesed erinevad?“ teema küsimuse puhul on ka siin vastus „lihtsalt on“,“ selgitab Azated. Aga tal on ka täitsa usutav selgitus.

„Naistel on loomu poolest meestest kõrgem hääl ja kiljumine on efektiivne viis oma vokaalsete võimete maksimaalseks ärakasutamiseks. See väljendab üllatust, hoiatust, erutust või põhimõtteliselt ükskõik millist intensiivset tunnet.