Dacia Duster – šokeerivalt taskukohane täisväärtuslik auto ()

Testiautodeks olid esiveoline automaatkastiga ning nelikveoline manuaalkastiga mudel, mõlemaid viis edasi 1,5-liitrine 110 HJ diiselmootor. Poolteist tuhat kilomeetrit nii maanteel kui linnatänavail, kuid ka metsas ja poris näitasid, et tegu on suurepäraste, kuid erinevate autodega.

Välimus

Auto tundub visuaalselt suuremana ning kuigi ilu on vaataja silmades, siis esiveolise mudeli välimust (tippvarustuses) võib lugeda lausa kenaks. Disainielemendid on küll keskpärased, kuid ei häiri.

Auto välisilme rõhutab ilmekalt, kuhu ta on mõeldud – halbadele teedele ja maastikule. Jõuline disain on sümpaatne, kuid nõuab lõivu pesulas – väljaulatuvad rattakoopa laiendid koguvad oma esipinnale innukalt pori.

Harvaesineva lahendusena on esiveolisel mudelil täismõõdus varuratas autopõhja all kaitsmata. See lisab pakiruumile mahtu, ent kui ratast ükskord vaja läheb, on selle kätte saamine kõike muud kui meeldiv.