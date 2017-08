Peab märkima, et inglise keeles on kehaosade kohta kasutatavad väljendid kohati ikka palju leidlikumad ja lustakamad kui eesti keeles. Näiteks love handles ehk „armastuse käepidemed“ – need on nn sangad, külgedel puusade kohal olevad käte vahele haaratavad pekised nahavoldid. Ja pekise meherinna kohta öeldakse man boobs – väljendit „mehetissid“ eesti keeles väga ei kuule, ehkki võiks.

Üks on aga nii inglise- kui eestikeelses kultuuriruumis ühine. Ühelegi mehele ei meeldi, et tema keha küljes on lontis ja rasvunud rind, mis annab välja naisterahva B-korvi. Ka ei meeldi kellelegi kanda „sangasid“. GQ uuris fitnessi spetsialistilt Rob Edmondilt, kuidas võiks just neist kahest tüütusest kõige efektiivsemalt lahti saada.

„Sangade puhul pead tegema tööd oma jalgadega. Need on keha suurim lihasgrupp ja kasutavad suurimat energiakogust,“ selgitas treener. „Nende abil saad kaotada rasva kiiremini kui ükskõik millise plankinguga.“

Edmond ütleb, et „sangadest“ vabanemiseks tuleks teha päevas viis seeriat kükke. Ilmselgelt ei pea ta silmas tavalisi kükke, vaid neid, mida tehakse lisaraskusega – sest iga päev tuleks õlgadele või kätte võtta raskem tõstekang.

„Mehetissidest vabanemiseks tuleb teha rohkelt kätekõverdusi,“ annab ta nõu pekirinna kohta. „Tee umbes 50 või nii päevas, kuni sajani välja ja erinevusi on näha juba kolme päevaga. Proovi teha nii kuu aega ja vaata siis, kas sul on veel mehetissid alles.“