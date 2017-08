Stashing, stäššimine, peitmine – see tegusõna viitab millegi (tülika) ärapanekule, kappi, karpi, seifi sulgemisele või vaiba alla lükkamisele. Mirrori teatel on peitmine saanud ka üheks nõmedaks tänapäevaseks kohtingu- ja sebimistrendiks. Kuidas saada aru, et sa oled selle ohver – või hoopiski ise peitmise harrastaja?

Vastuolulist, julma ja üleüldiselt nõmedat kohtingukäitumist on esinenud sajandeid. Aga paistab, et viimase kümnendi jooksul on esile tõusnud üks uus vastik ja mürgine käitumisviis romantilises suhtes – ning see vajab lausa eraldi nime.

Kas su silmarõõm on korraga suhtlemise katkestanud? Nii, et sa tundsid, et ta on kas surnud või siis käis su elus vaid korraks kummitamas?