AskMeni autor Ian üritab oma veidi tainalaadset torsot paremasse vormi saada ning lahkab selle tarbeks erinevaid treenimis- ning toitumisteooriaid. Üks selliseid on väide: toekama ja lihaselisema keha saamiseks peaks mees jooma rinnapiima.

Osad kulturistid usuvad, et rinnapiim on kõige võimsam lihaseid kasvatav toidulisand. Selles sisalduvad toitained ja hormoonid usutakse parandavat sportlikku sooritust, kiirendavat taastumist ja üleüldiselt aitavad see luua olukorda, kus T-särk on selle all olevatest musklitest punnis.

Kus on nõudlust, seal on ka pakkumist. Rinnapiimausku jõumehed, kas joovad oma enda äsja lapse sünnitanud partneri piima või siis otsivad seda internetist. Näiteks saidil OnlyTheBreast.com müüvad ettevõtlikud emad oma rinnapiima untsi (alla 30 grammi) umbes 2,20 euro eest. Olemas on isegi rinnapiimajäätis.