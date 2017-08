Suvi on parim aeg kõikidele värskete saaduste armastajatele – aiad on marjadest ja puu- ning köögiviljadest lookas. Seetõttu ei maksa imestada, et suvel tunduvalt mitmekülgsemalt ja tervislikumalt sööme – kellel kasvavad aias värsked marjad, kellel mahlakad õunad.

“Tänasel päeval on ka palju toredaid koduseadmeid, mis värskete saaduste tarbimise põnevamaks ja maitsvamaks muudavad. Eriti populaarsed on praegusel ajal mahlapressid,” sõnab Eesti ühe suurima e-poe Kaup24.ee esindaja. Kuidas endale aga mahlapress valida ja mida nende kohta teadma peaksid?

Kõige maitsvam ja tervislikum on lihtsalt värskest viljast pressitud mahl. Mahlapressimiseks sobivad viljad, mis ei ole liialt üle küpsenud. Kõige parem on valida värsked saadused oma aiast, sest nii tead kindlalt, et need on puhtad, tervislikud ning kemikaalide vabad. Siiski tuleb igal juhul kõik viljad eelnevalt korralikult läbi pesta, südamikud eemaldada ning seejärel kohe mahlaks pressida.

Värske mahl tuleks ära tarbida vähemalt pool tundi pärast selle pressimist. Mida kauem jook seisab, seda rohkem vitamiine ja toitaineid ta kaotab. Pärast kahe tunni möödumist on mahlast kadunud pea 80% kasulikke aineid, mistõttu ei ole mõtet mahla suures koguses valmis pressida. Kui valmistad aga korraga kogemata liialt palju mahla, siis tasub seda hoida külmikus.

Eelpool nimetatud fakti tasub meeles pidada ka restoranis värsket mahla tellides. Kui mahla ei pressita avalikult Sinu silme all, siis võib üsna kindel olla, et see on eelnevalt valmis pressitud, külmikus hoitud ning ei erine seega kuidagi tavalisest pakimahlast. Kui mahl pressitakse valmis sama päeva hommikul, siis võib seda veel värskeks nimetada. Samas ka toidukohti, kus värsket mahla pressitakse vaid paar korda nädalas. Seetõttu tasub endale pigem koju mahlapress soetada, kui väljas klaasitäie värske mahla eest suurt raha maksta ning sellegipoolest seisnud joogi saada.

Mahla kvaliteet oleneb suuresti ka mahlapressist endast, mistõttu ei tasu oma valikuga kiirustada. Turul on suurel hulgal erinevaid mahlapresse, seega on valik üsna lai. Spetsialistid soovitavad endale valida pigem aeglaselt toimiva spiraalpressi, kui äärmiselt populaarse tsentrifugaalpressi. Tsentrifugaalpress pressib viljast välja viimsegi tilga, kuid mahla sisse jääb sellega pressides vähem kasulikke aineid, kuna antud mahlapressi mehhanism muutub pressides kuumaks ja soojuse mõjul mineraalained mahlas vähenevad. Loomulikult on tsentrifugaalpressi puhul suurimaks plussiks võimalus pressida endale värske mahl vaid mõne sekundiga. Kui aga aega ja tahtmist rohkem, siis võiks endale pigem soetada aeglase spriraalpressi, mis teeb oma töö ideaalselt ning tagab mahlas ka suurema koguse kasulikke aineid. Värskelt pressitud värksendav mahl on soojal suveajal parim kosutus!