Elektriautod seostuvad vanematele sageli madala turvalisuse ja kõrgetasemeliste katastroofidega. Paljud lapsevanemad arvavad, et elektriautod ei ole turvalised ning et lapsed võivad nendega kukkuda või ennast igal võimalikul moel vigastada.

Kuid juba esimestel eluaastatel on lapsed uuendustele väga vastuvõtlikud, mistõttu pakuvad taolised sõidukid ka suuresti avastamisrõõmu ja lusti. Kaup24.ee ekspertide sõnul õpetavad elektriautod lastele koordinatsiooni, tähelepanelikkust ning langetama iseseisvaid otsuseid. Loomulikult tuleb lapsel autoga sõitmisel pingsalt silm peal hoida. Eksperdid märkisid, et kui laps on väikesest peale elektriautoga sõitmist harjutanud, siis on tal ka suuremad eeldused saada vastutustundlikuks autojuhiks täiskasvanueas.

Eelkõige on oluline meeles pidada, et elektriauto on ühelt poolt lõbus, kuid teisalt ka õpetlik ajaviide. Isegi kui lapse auto ei ole väga võimas, siis tuleb last vastutustundlikult jälgida ning õpetada teda ümbrusega arvestama ja tema autojuhtimise oskusi veidi suunata.

Järgmine oluline samm on valida õige sõiduk. Vanemaid piinab tihti küsimus, kuidas teada, milline oleks lapsele see kõige õigem elektriauto. Vastus on üsna lihtne – tuleb arvestada lapse vanusega. Kaup24.ee eksperdid toovad välja elektriautod, mis on jaotatud viieks kategooriaks:

Kuni 2-aastastele lastele

Isegi kõige väiksematel lastel on võimalik elektriautodega sõita. Antud vanuses laste sõidukid on valmistatud spetsiaalsest kergest materjalist ning sõiduk ise on pisike. Antud sõiduki kiirus on suhteliselt väike ning seda kasutatakse peamiselt kodustes tingimustes.

2-4-aastastele

Antud vanuseklassile mõeldud autode valik on juba tunduvalt laiem – leidub erineva kuju, suuruse ja värviga mudeleid. Selles vanuses lapsel on juba arenenud koordinatsioon ning võime kontrollida keerukamaid mehhanisme. Antud vanuseklassile suunatud autosid on lapsel võimalik kasutada koduaias, toas või vaiksel ja ohutul tänaval. Selles vanuses lapse jaoks on juba oluline ka auto välimus ja selle võimalikud lisafunktsioonid. Sel põhjusel on antud vanuses laste autod enamjaolt täiendatud mp3-mängija, gaasipedaali ja piduri ning realistliku mootoripõrinaga.

5-7-aastastele

Antud vanuserühmale suunatud sõidukeid on veelgi laiemas valikus. Enamasti näevad need välja juba reaalsete sõidukite miniversioonidena. Ning nagu võibki arvata, on antud vanuserühma autod ka juba veidi võimsamad.

8-13-aastastele

Selles vanuses lapsed armastavad autosid juba väga. Ning paljud neist soovivad kätt proovida bensiinimootoril töötava sõidukiga, mis on võimsam ja millega oleks lihtsam manööverdada. Sellel puhul võib endale soetada päris autole juba üsna sarnase elektriauto.

14-aastased ja vanemad

Noorukieale lähenedes hakkavad lapsed unistama juba päris autost. Kuid ka selles vanuses lastel on võimalik nautida sõitmist elektriautodega. Selles vanuses noortele suunatud autod on juba väga võimsad, nendega on võimalik sooritada trikke ning võistelda ka sõpradega.

Juba ammustest aegadest on lapsed armastanud jäljendada täiskasvanute maailma – varasemalt puuhobustega ratsutades, nüüd elektriautodega kimades. On väga vahva, et lisaks lõbusale ajaviitmisele on elektriautod ka arendavad ja õpetlikud, õpetades valvsust, vastutust ja iseseisvalt otsuste langetamist. Luba oma lapsel lõbutseda ning areneda vahval ja õpetlikul moel!