„Aku tühjeneb“. See märguanne on eriti tüütu ja vastik, kui sa tead, et telefoni laadimiseks on jäänud vähe aega. Ja viie minutiga saab akusse vaid umbes 3% särtsu juurde. Business Insider on aga õpetanud, kuidas selle ajaga pistikust natuke rohkem – ehk isegi 6% – välja pigistada. Õpetus käib iPhone’i kohta, aga vähemalt kaks nippi kolmest peaks aitama ka Android-telefonide omanikke.

1. Enne laadimist pane telefon lennukirežiimi. Nii vähendad erinevate energiat neelavate ülesannetega (signaali otsimine jt) tegelemist ja telefon laeb kiiremini.

2. Kui su telefonil on ümbris, siis võta see ära. Apple’i teatel töötab aku kuumaga kehvemini. Laadimisel tekib lisakuumust ja ümbris ei lase akul jahtuda.

3. Kasuta iPadi laadijat, sel on suurem laadimisvõime kui iPhone’i enda omal. (Ka Androidi puhul võib tulla kasuks, kui odava hiinaka asemel kasutada kvaliteetset laadijat).