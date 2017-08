Kuigi suvi hakkab selleks korraks läbi saama, pole matkahooaeg kindlasti veel lõppenud. Et rändajad jõuaksid ikka kaugemale kõndida, otsustas Kaitse Kodu! vaadata, milliste vahenditega söögi kõige kiiremini soojaks saab. Loomulikult ei pea rännakutel toitu alati soojaks tegema. Täiesti vabalt võib piirduda ka külmade einetega, aga soe söök mõjub kehale paremini ning tõstab ka tuju. Aga kuidas siis toit soojaks saada, kui lõkke tegemiseks pole aega, kohta ega mahti? Selleks on mitmeid võimalusi.

Gaasi kasutavad seadmed on matkapliitide hulgas ilmselt kõige levinumad, sest nende abil saab söögi soojaks võrdlemisi kiiresti, need on kompaktsed ning neid leidub meie kaubandusvõrgus igat sorti ja igale maitsele, vastavalt võimsusele ja vajadusele.

Gaasipliidi suureks eeliseks on kasutusmugavus, sest enamasti on nende ehitus võrdlemisi lihtne ning need ei vaja väga suurt hooldust. Vaja ainult balloon seadme või keetli külge keerata ning kokkamine võibki alata.

Gaasikütuse kõige suuremaks miinuseks võib pidada ilmastikutundlikkust. Vähe külmema ilmaga rännates ei pruugi pliit enam töötada, sest gaasisegu muutub raskemaks ega voola enam normaalselt balloonist välja. Sama efekt esineb ka rõhu langedes, näiteks mägedes matkates.

Mõningatest puudustest hoolimata on tegemist hea lahendusega, mille abil saab toidu üsna lihtsa vaevaga soojaks.

Matkapliit

Testimiseks valisime kohalikust kaubandusvõrgust vabalt leitava Soome tarbekaupade suurtootja Tammer-Tukku Oy Mustangi-nimelisse tootesarja kuuluva kaasaskantava plastkohvris matkapliidi. Kindlasti pole tegemist ainulaadse lahendusega. Sellesarnaseid matkapliite teistelt valmistajatelt pakuvad Eestis mitmed kauplused, kuid Mustangi matkapliit on tõenäoliselt kõige laiemalt levinud.

Gaasipriimus



Testimiseks valisime kohalikus kaubandusvõrgus vabalt saadaoleva volditava gaasipõleti Soome matkavarustusetootjalt Atom Outdoors. Jällegi pole tegemist mingi unikaalse lahendusega, vaid võrdlemisi tavalise seadmega, mille sarnaseid leiab poodidest küll ja veel. Põleti on küllalt kompaktne (mahub suuremasse taskusse) ning kaalub üsna vähe. Kui sellele lisada gaasiballoon, siis mõõdud muutuvad ning seda komplekti enam väga mugav kaasas kanda ei ole.





Piiritusepõletid

Kütuseks sobib nii tavaline kui tehniline piiritus. Viimast müüakse keemiakauplustes ja värvipoodides, selle hulka on segatud aineid, mis muudavad vedeliku joomiskõlbmatuks. Alkohol ei ole niisama kõrge kütteväärtusega kui bensiin ja see võib külmaga probleeme tekitada.

Võrdlemisi keskkonnasõbralik. Maha sattudes aurustub ega sütti koheselt (plahvatades). Põleb bensiinist puhtamalt, vaiksemalt ning ebameeldivate aurudeta, kuid on väikese võimsusega. Sageli kasutatakse piiritust teiste kütuseliikidega töötavate pliitide eelsoojendamiseks.

Piiritusega töötavad pliitide ehitus on teiste pliitidega võrreldes lihtsam, mis vähendab katkiminekuohtu. Sellest hoolimata tuleb nende kasutamisel silmas pidada ohutust, vastasel juhul on õnnetused lihtsad juhtuma (näiteks põleti uuesti täitmisel pärast kasutamist).

Rootsi priimus



Kaitseväelastele ja kaitseliitlastele antud toode ei vaja pikemalt tutvustamist, sest kuulub koos kateloki ja selle ümbrisega laost väljastatava üksikvõitleja varustuse hulka. Omal ajal Rootsist abi korras saadud, on need meil kasutuses olnud juba paarkümmend aastat.

Rootsi ettevõttes Trangia toodetud põleti kasutab kütusena piiritust ning sobib kasutamiseks igasuguste ilmastikutingimustega. Vähemalt valmistaja enda jutu järgi, kuid rasketes oludes (tugev tuul, vihm jne) on seda võrdlemisi raske kasutada.

Kuna pildil olev lahendus ei võimalda toidunõusid otse põletile asetada, tuleb söögitegemisel kasutada abivahendeid. Kel on olemas kogu nn Rootsi komplekt, saab seda kasutada, kel ei ole, peab üles näitama teatavat loomingulisust.



Test

Erinevate põletite efektiivsuse väljaselgitamiseks otsustasime mõõta, kui kiiresti saame umbes pool liitrit vett keema. Anumana kasutasime Rootsi kateloki kaant ning katse viisime läbi välitingimustes.

Püstitatud ülesande täitmiseks kulus matkapliidiga 5 minutit ja 35 sekundit ning gaasipõletiga 6 minutit ja 12 sekundit. Rootsi priimusel läks vee keema saamiseks aega 30 minutit ja 25 sekundit.

Kindlasti oleksid tulemused olnud mõnevõrra teised, kui oleksime testi läbi viinud kontrollitud keskkonnas, kus ilmastikuolud (tuul, õhutemperatuur jne) poleks saanud katsele mõju avaldada, kuid vaevalt oleks see muutnud üldist paremusjärjestust.

Tulemus

Eelneva põhjal võiks öelda, et testi võitis matkapliit napi eduga gaasipriimuse ees ning auväärsele kolmandale kohale tuli Rootsi priimus, kuid see oleks ilmselt natuke lihtsustatud lähenemine.

Kiirusele vaatamata on üsna raske kindlalt öelda, milline lahendus on kõige parem. Vee sai kiiresti keema küll matkapliidiga, kuid teistega võrreldes on see võrdlemisi suur ja raske. Viimasele kohale jäänud Rootsi priimus on küll kõige aeglasem, kuid omal moel lollikindel seadeldis, sest keerulistes oludes on kanget alkoholi kindlasti lihtsam leida kui kenasti ballooni surutud gaasi.

Sellest lähtuvalt tuleks enne põleti valimist esmalt läbi mõelda mõned asjad: kui oluline on pliidi kaal ja mõõdud; kui pikk on planeeritud matk või rännak; kas liigutakse jalgsi või mõne sõiduvahendiga; kui palju inimesi tuleb sellega ära toita; kui olulised on kütuse omadused (energiasisaldus, lõhn, kaal, saadavus jne) ning millistes ilmastikuoludes on seda vaja kasutada.