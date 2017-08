„Inimestega kaasavõetavate asjade hoiustamise kohtadest ja viisidest rääkides oli üsna selge, et enamusel praegustest autodest on selles vallas vajakajäämisi. Telefonid libisevad keskkonsoolis ringi, kaasavõetava toidu kotid ähvardavad pidevalt ümber kukkuda ja inimesed kohmitsevad rooli taga rahakotist kaarte otsides. Asusime lahendama neid ja mitmeid teisi ettetulnud probleeme,“ ütles Volvo 40-seeria mudeli brändijuht Louiza Atcheba.

Näiteks XC40 ustesse paremate panipaikade tegemiseks valisid Volvo disainerid radikaalselt uue lähenemise. Kõlarite ustest eemaldamise ja maailma esimese armatuurlauale paigutatud bassikõlari loomisega jäi Volvo XC40 ustesse piisavalt suur ruum, et disainida panipaik süle- ja tahvelarvutile või paarile veepudelile.

„Käest ärapanemise kohti disainides ei olnud fookus pelgalt ilusal välimusel, vaid ka kindlustamisel, et topsihoidjaid saaks tõepoolest topsihoidjatena kasutada ning oma koht oleks nii müntidel, kaartidel kui laadimisjuhtmetel. Teine fookuspunkt oli telefoni jaoks kasutatava ruumi loomine, mis pakuks nii juhtmevaba laadimist kui USB-pesasid,“ ütles Volvo vanemdisainijuht Conny Ewe Blommé.

Kindalaekasse on lisatud väike kokkupandav konks, mis võimaldab kinnitada väikesi poe- või kaasavõetava toidu kotte. Mõlema esiistme all on panipaik, mis mahutab väiksema tahvelarvuti või teisi väiksemaid esemeid.

XC40-s on ka koht panga- ja kliendikaartide jaoks, mida saab paigutada armatuurlauda, kus need on vajadusel kohe kättesaadavad. Konsoolitunnelis käetoe all on suur panipaik koos salvrätikukarbi jaoks mõeldud ruumiga. Eriline eemaldatav prügikast aitab kiiresti prügist vabaneda.