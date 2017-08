Õlu, mille lõhn ja maise lõid Gambrinuse mõnevõrra tummaks, täites ta hinge rahu ning mõtiskeluga.

Struise Rio Reserva (St Emilion Wine + Kentucky Bourbon B.A.) (Struise, Belgia), pdl 0,33 l, alc 10,5% vol. Ratebeeri liigimääratlus: "Abt/Quadrupel - Top 50" ja hinnang 98 punkti!!

Tootjainfo: "Only rate this version if the text on the label reads: First maturation took place in our tanks. Second in St-Emilion Wine barrels, third took place in Bourbon barrels from Kentucky, of four years of barrel patience. First release in 2017. Bottled on 12/07/2016."